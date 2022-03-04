НТД вернул 78 млн евро переплаченного подоходного налога
По состоянию на пятницу налогово-таможенный департамент возвратил приблизительно 179 000 лицам 78 млн евро переплаченного подоходного налога.
По состоянию на пятницу налогово-таможенный департамент возвратил приблизительно 179 000 лицам 78 млн евро переплаченного подоходного налога.
На данный момент подано 520 000 налоговых деклараций, на основании которых доплате подлежит 21 млн евро, а возврату 173 млн евро, сообщил BNS департамент.
Возврат переплаченного налога начали в пятницу, 25 февраля, тем, кто подал декларацию в электронном виде. С 18 марта деньги начнут возвращать тем, кто подал декларацию на бумажном носителе.
Подать налоговую декларацию можно до 2 мая, скорость возврата переплаченного подоходного налога не зависит от очереди на подачу деклараций.