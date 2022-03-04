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НТД вернул 78 млн евро переплаченного подоходного налога

Бюро Налогового департамента в Вильянди. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

По состоянию на пятницу налогово-таможенный департамент возвратил приблизительно 179 000 лицам 78 млн евро переплаченного подоходного налога.

На данный момент подано 520 000 налоговых деклараций, на основании которых доплате подлежит 21 млн евро, а возврату 173 млн евро, сообщил BNS департамент.

Возврат переплаченного налога начали в пятницу, 25 февраля, тем, кто подал декларацию в электронном виде. С 18 марта деньги начнут возвращать тем, кто подал декларацию на бумажном носителе.

Подать налоговую декларацию можно до 2 мая, скорость возврата переплаченного подоходного налога не зависит от очереди на подачу деклараций.

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