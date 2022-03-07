Цены на недвижимость в Эстонии продолжают бить рекорды, поэтому мы оказались в ситуации, когда дом за границей можно купить за те же деньги, что и квартиру в Таллинне. Многих местных жителей стал волновать вопрос: а можно ли получить кредит для покупки жилья за границей?
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Как вместо квартиры в Таллинне купить домик за границей?
Как вместо квартиры в Таллинне купить домик за границей?
В начале марта в бюро недвижимости Uus Maa проанализировали статистику Земельного департамента и сообщили, что в феврале медианная цена квадратного метра квартиры в Таллинне впервые превысила 2500 евро и достигла 2560 евро. Также новые рекорды были установлены в Пярну и Тарту - 1674 евро и 1895 евро соответственно.
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