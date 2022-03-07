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Как вместо квартиры в Таллинне купить домик за границей?

София Солдатенко
, reporter
Как вместо квартиры в Таллинне купить домик за границей?
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Цены на недвижимость в Эстонии побивает рекорды. Не исключено, что все больше людей будут обдумывать варианты приобрести недвижимость за границей.
Цены на недвижимость в Эстонии побивает рекорды. Не исключено, что все больше людей будут обдумывать варианты приобрести недвижимость за границей. Фото: Shutterstock

Цены на недвижимость в Эстонии продолжают бить рекорды, поэтому мы оказались в ситуации, когда дом за границей можно купить за те же деньги, что и квартиру в Таллинне. Многих местных жителей стал волновать вопрос: а можно ли получить кредит для покупки жилья за границей?

В начале марта в бюро недвижимости Uus Maa проанализировали статистику Земельного департамента и сообщили, что в феврале медианная цена квадратного метра квартиры в Таллинне впервые превысила 2500 евро и достигла 2560 евро. Также новые рекорды были установлены в Пярну и Тарту - 1674 евро и 1895 евро соответственно.

Маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине подтвердила, что, к сожалению, в Эстонии цены на недвижимость стали космическими. «В то же время во многих южных странах как недвижимость, так и проживание дешевле, чем у нас. Именно с этим и связан интерес покупки недвижимости за границей», - отметила маклер Корелине, добавив, что пока наши сограждане при покупке недвижимости за границей отдают предпочтение Турции и Испании.

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