Как вместо квартиры в Таллинне купить домик за границей?

В начале марта в бюро недвижимости Uus Maa проанализировали статистику Земельного департамента и сообщили, что в феврале медианная цена квадратного метра квартиры в Таллинне впервые превысила 2500 евро и достигла 2560 евро. Также новые рекорды были установлены в Пярну и Тарту - 1674 евро и 1895 евро соответственно.

Маклер бюро недвижимости Arco Vara Лия Корелине подтвердила, что, к сожалению, в Эстонии цены на недвижимость стали космическими. «В то же время во многих южных странах как недвижимость, так и проживание дешевле, чем у нас. Именно с этим и связан интерес покупки недвижимости за границей», - отметила маклер Корелине, добавив, что пока наши сограждане при покупке недвижимости за границей отдают предпочтение Турции и Испании.