Юри Ратас заявил в Нарве: важно, чтобы украинские беженцы как можно быстрее нашли работу

Ратас предложил исключить Россию отовсюду

В Нарве спикер парламента также встретился с лидерами фракций городского собрания и с городской кризисной комиссией, познакомился с ситуацией на границе, посетил Нарвскую больницу. После Нарвы у Юри Ратаса запланирована встреча с жителями Силламяэ в культурном центре этого города и посещение центра приема военных беженцев в Раквере.

"Посыл был однозначным: это не война русских людей, это война Путина против украинского народа, - сказал Юрий Ратас об интернет-встрече председателей парламентов. - И вы все должны понимать, что украинцы защищают сейчас не только свою родину, но и свободу всей Европы. Я информировал всех представителей Евровы, что Эстония поддерживает членство Украины в Европейском союзе. И я очень рад, что эстонское правительство это поддержало”.

На этой встрече Юри Ратас предложил исключить Россию из всех международных организаций.

“Всем было ясно, что нужно идти дальше с более сильными санкциями”, - заявил Ратас.

Руководители Эстонии потянулись в Нарву

Юри Ратас в Нарве призвал жителей Эстонии получать информацию из достоверных источников.

“Вся информация, которая касается, что у русскоязычных людей отнимают виды на жительство или разрешения на работу - это всё ложная информация. У тех, кто ведет себя законно, не должно быть никакого страха, - сказал спикер эстонского парламента. - Очень важно в нынешнее время между эстоноземельцами - и эстонцами, и русскими - сохранять мир, чтобы не было вражды между собой”.

Спикер парламента призвал всех политиков Эстонии как можно больше общаться с русскоязычным населением в Нарве. Надо сказать, что на следующую неделю запланированы встречи с нарвитянами двух членов правительства - в понедельник в 18 часов в Нарвском колледже Тартуского университета с горожанами встретится министр обороны, а в пятницу в 15 часов - министр юстиции. В прошлый раз такой массированный министерский десант наблюдался в Нарве после аннексии Крыма Россией.

По словам Андруса Тамма из Нарвского округа Центристской партии, через две недели в приграничный город приедет также парламентская фракция центристов.

Юри Ратас сказал, что одна из целей его визита в Нарву - не допустить межнациональной розни между русскими, украинцами и эстонцами:

“Надо понять, что все люди, которые живут в Эстонии - важны. Язык, на котором человек говорит, не делает его насильником или убийцей. Ясно, что решение пришло из кремля, из головы Путина. Поэтому я призываю эстонских политиков говорить с людьми в Пярну, в Тарту, в Таллинне и здесь в Нарве”.

Беженцев важно устроить на работу

По словам спикера, Эстония готова дать всю возможную помощь беженцам из Украины. При этом Юри Ратас говорит о них, скорее, как о новых жителях страны: