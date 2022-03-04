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  • Юри Ратас заявил в Нарве: важно, чтобы украинские беженцы как можно быстрее нашли работу
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Юри Ратас заявил в Нарве: важно, чтобы украинские беженцы как можно быстрее нашли работу

Спикер парламента Юри Ратас и предствитель нарвских центристов Андрус Тамм. ФОТО: Николай Андреев

Спикер Рийгикогу Юри Ратас в пятницу работал в Нарве. Из здания Нарвского колледжа он участвовал в видеовстрече председателей парламентов Европы с председателем украинской Верховной Рады. На личной встрече спикер Рийгикогу обсудил энергетическую безопасность с руководством и профсоюзом электростанций, поговорил с представителями украинской диаспоры. Юри Ратас в Нарве несколько раз подчеркнул, что войну с Украиной развязал Владимир Путин, а не русский народ.

Ратас предложил исключить Россию отовсюду

В Нарве спикер парламента также встретился с лидерами фракций городского собрания и с городской кризисной комиссией, познакомился с ситуацией на границе, посетил Нарвскую больницу. После Нарвы у Юри Ратаса запланирована встреча с жителями Силламяэ в культурном центре этого города и посещение центра приема военных беженцев в Раквере.

"Посыл был однозначным: это не война русских людей, это война Путина против украинского народа, - сказал Юрий Ратас об интернет-встрече председателей парламентов. - И вы все должны понимать, что украинцы защищают сейчас не только свою родину, но и свободу всей Европы. Я информировал всех представителей Евровы, что Эстония поддерживает членство Украины в Европейском союзе. И я очень рад, что эстонское правительство это поддержало”.

На этой встрече Юри Ратас предложил исключить Россию из всех международных организаций.

“Всем было ясно, что нужно идти дальше с более сильными санкциями”, - заявил Ратас.

Руководители Эстонии потянулись в Нарву

Юри Ратас в Нарве призвал жителей Эстонии получать информацию из достоверных источников.

“Вся информация, которая касается, что у русскоязычных людей отнимают виды на жительство или разрешения на работу - это всё ложная информация. У тех, кто ведет себя законно, не должно быть никакого страха, - сказал спикер эстонского парламента. - Очень важно в нынешнее время между эстоноземельцами - и эстонцами, и русскими - сохранять мир, чтобы не было вражды между собой”.

Спикер парламента призвал всех политиков Эстонии как можно больше общаться с русскоязычным населением в Нарве. Надо сказать, что на следующую неделю запланированы встречи с нарвитянами двух членов правительства - в понедельник в 18 часов в Нарвском колледже Тартуского университета с горожанами встретится министр обороны, а в пятницу в 15 часов - министр юстиции. В прошлый раз такой массированный министерский десант наблюдался в Нарве после аннексии Крыма Россией.

По словам Андруса Тамма из Нарвского округа Центристской партии, через две недели в приграничный город приедет также парламентская фракция центристов.

Юри Ратас сказал, что одна из целей его визита в Нарву - не допустить межнациональной розни между русскими, украинцами и эстонцами:

“Надо понять, что все люди, которые живут в Эстонии - важны. Язык, на котором человек говорит, не делает его насильником или убийцей. Ясно, что решение пришло из кремля, из головы Путина. Поэтому я призываю эстонских политиков говорить с людьми в Пярну, в Тарту, в Таллинне и здесь в Нарве”.

Беженцев важно устроить на работу

По словам спикера, Эстония готова дать всю возможную помощь беженцам из Украины. При этом Юри Ратас говорит о них, скорее, как о новых жителях страны:

“Очень важно, чтобы люди, которые приезжают в Эстонию, могли бы поступать на работу как можно скорее. Любые бюрократические препятствия нужно снять, чтобы люди как можно быстрее могли оформить себя на работу”.

Он сказал, что Департамент полиции и погранохраны постарается на границе получать всю информацию о беженцах, чтобы государство смогло помочь им быстрее устроиться на работу. Также для этого нужно будет создать юридические основания.

“Надо подчеркивать большую помощь со стороны украинских культурных обществ, а также со стороны предпринимателей”, - сказал Юри Ратас.

На нарвском погранпункте, который тоже посетил Юри Ратас, сейчас стоит очередь пешеходов, желающих попасть в Эстонию, какой не было с начала пандемии коронавируса. В том числе границу пересекают граждане России, не согласные с действиями своих властей. Как к ним будет относиться эстонское государство?

“Если всё законно, визы у них есть, то государство не будет вести себя как-то иначе, чем десять дней назад, - сказал Ратас. - Подчеркиваю, что всё, связанное с русским - русский народ, русский язык - не связано с теми, кто начал эту кровопролитную войну. Это вина Путина, руководства кремля”.

Спикер парламента также сказал, что вопрос закрытия границы с Россией никто не обсуждает. Прямой военной опасности для Эстонии также нет.

Энергетическая безопасность на следующие 20 лет

Юри Ратас сказал, что его посещение нарвских электростанций важно по двум аспектам - с точки зрения безопасности страны и с точки зрения энергобезопасности, гарантированного снабжения Эстонии энергией.

“Эта зима показала, как энергетическая политика очень важна для нас, - сказал спикер Рийгикогу. - Важно, чтобы мы продолжали пользоваться сланцев следующие 20 лет. Мы все понимаем, что если этот сланец не добывать, о чем разговоры идут, то эстонское государства не справится с энергообеспечением самостоятельно. Также я приветствую, чтобы маслозавод был бы готов в 24-м году и начал работать. Уже сейчас там порядка ста человек, которые работают там ежедневно и получают зарплату. Я поблагодарил также руководство Eesti Energia и профсоюз, что они договорились на следующий год”.

Речь о том, что ранее профсоюз требовал повышения зарплаты и даже объявил о предупредительной забастовке, но в итоге профсоюзу и работодателю удалось договориться.

По словам Юри Ратаса, то, что Eesti Energia гарантирует мощность 1000 МВт - хорошая поддержка для энергоснабжения Эстонии.

“Даже в коалиционном договоре есть пункт, что до 2040 года будет продолжаться использование сланца”, - сказал он.

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