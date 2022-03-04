Юри Ратас заявил в Нарве: важно, чтобы украинские беженцы как можно быстрее нашли работу
Спикер Рийгикогу Юри Ратас в пятницу работал в Нарве. Из здания Нарвского колледжа он участвовал в видеовстрече председателей парламентов Европы с председателем украинской Верховной Рады. На личной встрече спикер Рийгикогу обсудил энергетическую безопасность с руководством и профсоюзом электростанций, поговорил с представителями украинской диаспоры. Юри Ратас в Нарве несколько раз подчеркнул, что войну с Украиной развязал Владимир Путин, а не русский народ.