В районе Кристийне появится настоящий фонтан

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что Таллинн последовательно занимается формированием городского пространства, ориентированного на человека, и развитием озеленения. «Мы хотим, чтобы помимо крупных парков развивались и маленькие скверы и парки, которыми пользуются прежде всего жители микрорайонов. Через сквер на улице Коткапоя ежедневно проходит множество людей, фонтан, который здесь вскоре откроется, порадует как местных жителей, так и, к примеру, спешащих на станцию "Лиллекюла" прохожих», — сказал Свет.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе сказал, что парки района пользуются популярностью круглый год и их развитием продолжают заниматься, и очень скоро радовать глаз станет фонтан в сквере Коткапоя. «В нашем районе это будет первый хороший фонтан. В 2018 году мы привели в порядок этот сквер: сделали мощеную дорожку и ограждения клумб, поставили скамейки и инфо-стенд, в прошлом году установили освещение, а в этом году с появлением фонтана работы в сквере будут окончены», — сказал Рийбе.

В ходе установки фонтана будут обновлены система водоснабжения, канализация и система сточных вод, установят новый бассейн для фонтана. Для его освещения установят фонари. Будут реконструированы дорожки и площадки, высажены растения и установлены новые средства организации движения.