Пт, 4.03.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Украина
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • В Таллинне в отношении посольства России совершен акт вандализма

Видео ⟩ В Таллинне в отношении посольства России совершен акт вандализма

26 февраля. Полиция охраняет посольства Украины и России. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Посольство России в Эстонии сообщило об акте вандализма, в результате которого было разбито окно здания посольства. 

Расположенное в Таллинне на улице Пикк посольство РФ в Эстонии опубликовало в соцсетях видео, на котором запечатлено, как мужчина бросает камень в окно здания посольства. 

Инцидент произошел вечером 3 марта. Как сообщает посольство, в результате вандализма было разбито стекло и поврежден исторический витраж. Был причинен материальный ущерб.

«Полиция задержала виновного. Видеозапись инцидента передана в правоохранительные органы», - говорит в сообщении.

В связи с произошедшим начато производство о проступке. «Полиция задержала мужчину, бросившего камень в окно посольства, на месте происшествия», - подтвердила Elu24 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова. 

Видео смотрите здесь

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back