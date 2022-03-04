Видео ⟩ В Таллинне в отношении посольства России совершен акт вандализма

Расположенное в Таллинне на улице Пикк посольство РФ в Эстонии опубликовало в соцсетях видео, на котором запечатлено, как мужчина бросает камень в окно здания посольства.

Инцидент произошел вечером 3 марта. Как сообщает посольство, в результате вандализма было разбито стекло и поврежден исторический витраж. Был причинен материальный ущерб.

«Полиция задержала виновного. Видеозапись инцидента передана в правоохранительные органы», - говорит в сообщении.

В связи с произошедшим начато производство о проступке. «Полиция задержала мужчину, бросившего камень в окно посольства, на месте происшествия», - подтвердила Elu24 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова.