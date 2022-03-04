«Хочу быть живой»: россияне разъезжаются из России

В Москве продолжается жизнь, люди ходят на работу, на учебу. Многие ни о чем не думают, загружены какими-то своими повседневными проблемами. Все резко забыли про ковид: сегодня в Москве отменяют QR-коды. Пару дней назад была новость: Роскомнадзор считает, что ковид отступил и социальная дистанция в театре больше не нужна. На улицах очень много полицейских, как во времена активных митингов. Сейчас по ощущениям полиции даже больше.