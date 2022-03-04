«Хочу быть живой»: россияне разъезжаются из России
Вчера Украина и Россия подвели первые итоги переговоров. Немного, но хоть что-то: гуманитарные коридоры для беженцев. Между тем, «беженцы» выбираются не только из терзаемой войной Украины.
Вчера Украина и Россия подвели первые итоги переговоров. Немного, но хоть что-то: гуманитарные коридоры для беженцев. Между тем, «беженцы» выбираются не только из терзаемой войной Украины.
Мы пообщались с 19-летней Светланой (имя изменено, настоящее имя редакции известно), недавней школьницей, которая вчера поздно вечером приехала с пересадками из Москвы в Нарву. Спойлер: «Вы надолго сюда? – Наверно, останусь».