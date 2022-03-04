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«Хочу быть живой»: россияне разъезжаются из России

Пассажиры маршрута Санкт-Петербург–Таллинн на перекуре на площади перед погранпунктом Нарвы. Они вовсе не туристы. ФОТО: Илья Смирнов/Põhjarannik ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Вчера Украина и Россия подвели первые итоги переговоров. Немного, но хоть что-то: гуманитарные коридоры для беженцев. Между тем, «беженцы» выбираются не только из терзаемой войной Украины.

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Мы пообщались с 19-летней Светланой (имя изменено, настоящее имя редакции известно), недавней школьницей, которая вчера поздно вечером приехала с пересадками из Москвы в Нарву. Спойлер: «Вы надолго сюда? – Наверно, останусь».

В Москве продолжается жизнь, люди ходят на работу, на учебу. Многие ни о чем не думают, загружены какими-то своими повседневными проблемами. Все резко забыли про ковид: сегодня в Москве отменяют QR-коды. Пару дней назад была новость: Роскомнадзор считает, что ковид отступил и социальная дистанция в театре больше не нужна. На улицах очень много полицейских, как во времена активных митингов. Сейчас по ощущениям полиции даже больше.

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