Йодные таблетки раскуплены не только в Эстонии, но и в Финляндии и Швеции

По данным шведской прессы, в Швеции продажи всех отпускаемых по рецепту лекарств выросли на треть за последнюю неделю, поскольку люди пополняют домашние запасы. После того, как Россия напала на Украину, продажи таблеток йода в Швеции взлетели до небес, и все, что было в продаже, было распродано.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Финляндии. «Мы не знаем, сколько бы мы продали, если бы у нас было больше таблеток йода», — говорит аптекарь Ээро Суйхко.

То же самое и в Эстонии, хотя Департамент окружающей среды подчеркивает, что в таблетках йода нет необходимости. "Принимать таблетку йода необходимо только в том случае, если произошла ядерная авария и человек находится недалеко от места аварии. Однако уровень радиации в Эстонии и Европе в целом не повысился, и ядерной аварии не произошло"— сказал генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.

Потребители придерживаются иного мнения. Газета Sakala написала, что таблетки йода в аптеке Apotheka в вильяндиском торговом центре Centrum сегодня закончились, но фармацевт сказал, что их и так было мало. Фармацевт Apotheka в вильяндиском центре Uku сказал, что у них есть в продаже природные йодные таблетки, и никакого интереса или паники не было.

Райнер Казевяли, менеджер по франшизе Benu, подтвердил, что спрос на йодосодержащие пищевые добавки в их аптеках также вырос за последнюю неделю.