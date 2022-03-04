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Ночью была совершена кибератака на издание Estonian World

Фото иллюстративное. ФОТО: Moritz Erken/ Unsplash

Вчера ночью интернет-издание Estonian World подверглось кибератаке.

«Впервые за нашу 10-летнюю историю. Сегодня утром страница была полностью недоступна, в данный момент наша техническая команда пытается оживить страницу, и мы надеемся, что источник атаки также будет установлен», — пишет Estonian World в Твиттере.

Незадолго до 15 часов пятницы на странице был восстановлен контент по состоянию на 18 февраля.

«Большинство сюжетов об Украине, в том числе наш живой блог о реакции Эстонии на войну России против Украины был скомпрометирован. Вероятно, у нас уйдет целый день, чтобы восстановить контент и нормальную работу», — добавляет издание.

Estonian World — это онлайн-журнал на английском языке, предназначенный для эстонцев, живущих за границей. Штаб-квартира издания находится в Таллинне.

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