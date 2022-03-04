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Российские власти заблокировали Facebook

ФОТО: Sergei Elagin/Shutterstock.com

В Роскомнадзоре заявили, что 4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации, передает RUS TVNET.

В сообщении ведомства говорится, что с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

Напомним, в России в ночь на пятницу, 4 марта, начали появляться жалобы пользователей Facebook на сбой в работе социальной сети, свидетельствуют данные Globalcheck и Downdetector.

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