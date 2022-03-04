Российские власти заблокировали Facebook
В Роскомнадзоре заявили, что 4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации, передает RUS TVNET.
В Роскомнадзоре заявили, что 4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации, передает RUS TVNET.
В сообщении ведомства говорится, что с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.
В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».
Напомним, в России в ночь на пятницу, 4 марта, начали появляться жалобы пользователей Facebook на сбой в работе социальной сети, свидетельствуют данные Globalcheck и Downdetector.