Тереза Йохауг объявила о завершении карьеры

Йохауг выиграла в лыжных гонках все, что только можно, и легко могла бы побеждать и в следующем олимпийском цикле. В олимпийском марафоне в Пекине, например, она привезла ближайшей преследовательнице 1 минуту 43 секунды. И даже среди мужчин, которые накануне бежали на два километра меньше, ее результат был бы далеко не последним!

Всего в Пекине Йохауг завоевала три личных золота. Стопроцентный результат, учитывая, что в спринтерских дисциплинах она не участвовала. Тереза — абсолютный доминатор женских лыж, даже круче Большунова, которому противостоит хотя бы Клебо. Но при этом Йохауг никогда не скрывала желания уйти. Еще в Китае сказала, что это ее последняя Олимпиада. 33 года, все возможные титулы завоеваны, время подумать о семье.