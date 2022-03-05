В Эстонии умерли 15 человек с коронавирусом: самому молодому был 31 год

По состоянию на утро 5 марта, в больницах находится 611 пациентов с коронавирусом. Из них 270 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 168 человек, или 62,2% не были вакцинированы, а 102, или 37,8% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 2,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 6,7 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 103 новых историй болезни, из которых в 55 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 36 пациентов с симптомами COVID-19.

Скончались 15 человек с коронавирусом, их статус вакцинации уточняется: 31-летний мужчина, 59-летний мужчина, 67-летний мужчина, 70-летний мужчина, 75-летний мужчина, 76-летний мужчина, двое 79-летних мужчины, 81-летний мужчина, 82-летняя женщина, двое 83-летних мужчины, 91-летняя женщина, 91-летний мужчина и 98-летний мужчина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 246,2 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 308,4 невакцинированных в день.

За сутки было введены 1202 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 113 случаях. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 433 645 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,2%.