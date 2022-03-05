Знаменитые писатели выступили против войны

Сегодня мы, писатели, обращаемся ко всем, кто говорит на русском языке.

К людям всех национальностей. К тем, для кого русский – родной. К тем, для кого он – второй язык. Или третий.

Сегодня русский язык используется российским государством, чтобы разжигать ненависть и оправдывать позорную войну с Украиной. На русском языке официальными СМИ произносится вся та ложь, которая дымовой завесой окружает эту агрессию.

Граждан России кормили ложью много лет. Независимые источники информации были почти уничтожены. Многих критиков режима заставили замолчать. Государственная машина пропаганды работает на полном ходу.

Но сегодня критически необходимо донести до граждан России полную правду о нападении России на Украину. O страдании и потерях украинского народа. Об угрозе всему европейскому континенту, и, возможно, всему человечеству – в случае ядерной угрозы.

Вы говорите по-русски.

Это многое значит.

Пожалуйста, используйте все возможные средства коммуникации. Телефон. Мессенджеры. Электронную почту. Говорите с теми, кого вы знаете. С теми, кого не знаете. Если Владимир Путин слеп и глух, может быть, россияне услышат тех, кто говорит с ними на одном языке.

Эта преступная война должна быть остановлена.

#SkipPutinTalkToRussians

Владимир Сорокин

Светлана Алексиевич

Людмила Улицкая

Дмитрий Глуховский

Виктор Шендерович

Мария Степанова

Сергей Лебедев

Лиза Александрова-Зорина

Саша Филипенко

Алиса Ганиева

Виктор Мартинович

Максим Осипов

Александр Генис

Лев Рубинштейн

Александр Иличевский

Михаил Шишкин

Борис Акунин

Также письмо подписали знаменитые писатели из других стран:

Герта Мюллер (Германия-Румыния)

Эльфрида Елинек (Австрия)

Ольга Токарчук (Польша)

Джон Максвелл Кутзее (ЮАР \ Австралия)

Матьяс Энар (Франция)

Нуруддин Фарах (Сомали \ ЮАР)

Панкай Мишра (Индия \ Англия)

Хуан Габриэль Васкес (Колумбия)

Илья Троянов (Германия)

Амир Хасан Чехелтан (Иран)

Кристоф Хайн (Германия)