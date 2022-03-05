Российский миллиардер Роман Абрамович объявил, что продает футбольный клуб «Челси». Еще сообщается, что он начал продажу своей недвижимости в Лондоне, пишет Kodu.

Кенсингтонский особняк

Жемчужина портфеля недвижимости Романа Абрамовича - Кенсингтонский особняк с 15 спальнями в Лондоне. Гигантский дом находится на улице с претенциозным названием Сады Кенсингтонского дворца, также известной как Ряд миллиардеров. По данным Daily Star, Абрамович купил особняк в 2009 году за 90 миллионов фунтов стерлингов, или почти 109 миллионов евро. Как следует из названия и места расположения, поместье Абрамовича находится в двух шагах от Кенсингтонского дворца.

Очевидно, что цена недвижимости за 13 лет значительно выросла. Сейчас особняк оценивают как минимум в 125 миллионов фунтов стерлингов, или почти в 151 миллион евро.

Кенсингтонский особняк. ФОТО: VICKIE FLORES / EPA / Scanpix

Пентхаус на берегу Темзы

Цены на квартиры в комплексе Chelsea Waterfront начинаются от 2 миллионов фунтов стерлингов. В 2017 году Абрамович потратил 22 миллиона фунтов, или почти 26,5 миллиона евро, на трехэтажную квартиру в пентхаусе этой башни. Площадь квартиры 6000 м2, а вид на Лондон 360-градусный.

В этом небоскребе Абрамовичу принадлежит пентхауз. ФОТО: Peter Nicholls / Reuters / Scanpix

Лофт в Cheyne Terrace

Есть у Абрамовича и еще одна квартира в Челси. По сравнению с другими это скромная инвестиция, обошедшаяся миллиардеру всего в 9 миллионов фунтов, или почти 11 миллионов евро. Это роскошный лофт в бывшей электростанции.

Cheyne Terrace. ФОТО: Google Maps / Ekraanitõmmis

Говорят, что Абрамович пытается в срочном порядке избавиться от недвижимости в Соединенном Королевстве, которой у него там достаточно.

Поместье Fyning Hill Estate

Одной из первых крупных инвестиций Абрамовича в Великобритании было поместье Fyning Hill Estate в Сассексе. Оно было куплено Абрамовичем в 1999 году у австралийского медиа-магната Керри Пэкера за 12 миллионов фунтов. Недвижимость сейчас принадлежит не Абрамовичу, а его бывшей жене, которой оно отошло после развода. Поскольку поместье куплено на деньги Абрамовича, а его бывшая жена Ирина Абрамович - тоже россиянка, теоретически эта недвижимость тоже может оказаться зубной болью для властей Великобритании.

Fyning Hill Estate. Вид сверху. ФОТО: Google Maps / Ekraanitõmmis

Замок Château de la Croë

Французские власти начали арестовывать роскошные яхты россиян, и не исключено, что скоро дело дойдет и до недвижимости. У Абрамовича тоже есть недвижимость на Французской Ривьере. Château de la Croë принадлежит ему с 2001 года. В настоящее время объект оценивается в 105 миллионов евро.

Замок Château de la Croë. ФОТО: Aimelaime / French Wikipedia / Public Domain / Wikimedia Commons

Ранчо в Колорадо

Сначала Абрамович хотел купить целый горнолыжный курорт в Колорадо, но ему это не удалось. Миллиардеру пришлось удовлетвориться покупкой ранчо, которое обошлось ему в 24 миллиона долларов, или почти 22 миллиона евро. Ранчо площадью 81 га расположено недалеко от известного горнолыжного курорта Аспен.

Фотографии ранчо можно увидеть ЗДЕСЬ.

Нью-Йорк

Эти дома в богатом районе Верхний Ист-Сайд тоже принадлежат Абрамовичу. Однако находящиеся сейчас на ремонте здания тоже могут попасть под санкции.