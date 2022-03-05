Жители Эстонии пожертвовали Украине около шести миллионов евро
По состоянию на вечер 4 марта, в Эстонии через крупные организации было собрано 5,9 млн евро пожертвований в поддержку Украины.
По состоянию на вечер 4 марта, в Эстонии через крупные организации было собрано 5,9 млн евро пожертвований в поддержку Украины.
Инициативу "Для Украины" в Эстонии поддерживают три различных некоммерческих организации: Eesti Pagulasabi ("Помощь беженцам"), Mondo и Украинский культурный центр. Различные кампании по сбору средств также проводят Эстонский Красный Крест и Фонд развития государственной обороны, передает rus.err.ee.
Представитель Эстонского Красного Креста Лийс Эрмингер рассказала, что сбор денежных пожертвований продолжается, но с вечера пятницы сбор вещей приостановлен. Вещи на склады Красного Креста из пунктов сбора будут привезены не позднее понедельника.
По словам менеджера по коммуникации Eesti Pagulasabi Мадли Тимми, помимо финансовой помощи можно сообщить о возможности предоставления жилья и работы беженцам, кроме того, люди могут оказать помощь в качестве волонтеров.