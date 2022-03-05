Жители Эстонии пожертвовали Украине около шести миллионов евро

Инициативу "Для Украины" в Эстонии поддерживают три различных некоммерческих организации: Eesti Pagulasabi ("Помощь беженцам"), Mondo и Украинский культурный центр. Различные кампании по сбору средств также проводят Эстонский Красный Крест и Фонд развития государственной обороны, передает rus.err.ee.

Представитель Эстонского Красного Креста Лийс Эрмингер рассказала, что сбор денежных пожертвований продолжается, но с вечера пятницы сбор вещей приостановлен. Вещи на склады Красного Креста из пунктов сбора будут привезены не позднее понедельника.