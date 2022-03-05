Postimees в Украине ⟩ На жилые дома в Чернигове сбросили кассетные бомбы
Сегодня ночью чрезвычайно опасные кассетные бомбы попали в жилые дома Чернигова на севере Украины.
Сегодня ночью чрезвычайно опасные кассетные бомбы попали в жилые дома Чернигова на севере Украины.
Кассетные бомбы содержат десятки или сотни мелких взрывных устройств, которые при попадании на землю взрываются по отдельности друг от друга. Из-за их особой опасности для гражданского населения более ста стран запретили их использование, но Россия не входит в их число, пишет журналист Postimees.
По словам местных жителей, после нападения есть пострадавшие, но чудом никто не погиб.
Проживающая на шестом этаже пострадавшего дома Елена рассказала Postimees, что звук взрыва и последующие повреждения многоквартирного дома указывают на использование кассетной бомбы.
По данным Би-би-си, всего в результате бомбардировок и ракетных обстрелов российской армией Чернигова в четверг и пятницу погибло минимум 47 мирных жителей.
Вчера и сегодня Postimees был одним из немногих СМИ в мире, которому удалось побывать на месте и увидеть разрушения Чернигова, где проживает 290 000 человек.
В 2008 году из-за опасности для мирных жителей в армиях 107 стран запретили использовать кассетные бомбы, Россия к этому договору не присоединилась.
Кассетная бомба представляет собой контейнер, начиненный небольшими боеприпасами. После того, как его сбрасывают с самолета, он начинает вращаться и, раскрываясь, разбрасывает эти боеприпасы на большой площади.
Это оружие эффективно против живой силы противника, однако не все бомбы срабатывают при ударе. Некоторые остаются неразорвавшимися, превращаясь фактически в противопехотные мины, способные из-за повреждения при ударе взорваться в любой момент.