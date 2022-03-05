Postimees в Украине ⟩ На жилые дома в Чернигове сбросили кассетные бомбы

Кассетные бомбы содержат десятки или сотни мелких взрывных устройств, которые при попадании на землю взрываются по отдельности друг от друга. Из-за их особой опасности для гражданского населения более ста стран запретили их использование, но Россия не входит в их число, пишет журналист Postimees .

По словам местных жителей, после нападения есть пострадавшие, но чудом никто не погиб.

Проживающая на шестом этаже пострадавшего дома Елена рассказала Postimees, что звук взрыва и последующие повреждения многоквартирного дома указывают на использование кассетной бомбы.

По данным Би-би-си, всего в результате бомбардировок и ракетных обстрелов российской армией Чернигова в четверг и пятницу погибло минимум 47 мирных жителей.

Вчера и сегодня Postimees был одним из немногих СМИ в мире, которому удалось побывать на месте и увидеть разрушения Чернигова, где проживает 290 000 человек.

В 2008 году из-за опасности для мирных жителей в армиях 107 стран запретили использовать кассетные бомбы, Россия к этому договору не присоединилась.

Кассетная бомба представляет собой контейнер, начиненный небольшими боеприпасами. После того, как его сбрасывают с самолета, он начинает вращаться и, раскрываясь, разбрасывает эти боеприпасы на большой площади.

Это оружие эффективно против живой силы противника, однако не все бомбы срабатывают при ударе. Некоторые остаются неразорвавшимися, превращаясь фактически в противопехотные мины, способные из-за повреждения при ударе взорваться в любой момент.