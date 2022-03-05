Финский концерн SOK покидает Россию: ему принадлежат гипермаркеты Prisma и отели Sokos
Финский торговый концерн SOK сообщает об уходе с российского рынка, пишет портал новостей YLE.
Финский торговый концерн SOK сообщает об уходе с российского рынка, пишет портал новостей YLE.
В Санкт-Петербурге у концерна 16 гипермаркетов Prisma и три отеля Sokos. Концерн немедленно приступает к сворачиванию своей деятельности в России, говорится в сообщении.
Вчера о приостановлении своей деятельности в России сообщил производитель лесозаготовительных машин Ponsse, производитель лифтов Kone прекращает поставки, а энергокомпания Fortum отказалась от новых инвестиций.