Полиция: распространяемые в соцсетях сообщения о нападениях по национальному признаку — ложь!
В социальных сетях начала распространяться информация о том, что якобы в последние дни в Эстонии происходили нападения на людей на национальной почве.
В социальных сетях начала распространяться информация о том, что якобы в последние дни в Эстонии происходили нападения на людей на национальной почве.
Департамент полиции и погранохраны на своей странице в Фейсбуке обращает внимание жителей Эстонии на то, что все эти сообщения не соответствуют действительности.
"Цель создателей такой ложной информации – расколоть местных жителей и уменьшить наше чувство безопасности", — отмечает полиция.
"В нынешнее трудное время мы должны поддерживать друг друга, а в социальных сетях быть внимательными и относиться критично к источнику информации", — советует департамент.
Некоторые советы:
- в социальных сетях подавайте жалобы (рапорты) на ложную информацию и блокируйте такие сообщения;
- передавайте информацию о таких сообщениях веб-полицейским;
- поддерживайте достоверные источники, распространяйте проверенную информацию;
- если вы критикуете информацию, иллюстрируйте скриншотом, а не ссылкой;
- поддерживайте и цените свободную прессу;
- если видите, что кому-то нужна помощь, сразу звоните на 112.