Полиция: распространяемые в соцсетях сообщения о нападениях по национальному признаку — ложь!

Департамент полиции и погранохраны на своей странице в Фейсбуке обращает внимание жителей Эстонии на то, что все эти сообщения не соответствуют действительности.

"Цель создателей такой ложной информации – расколоть местных жителей и уменьшить наше чувство безопасности", — отмечает полиция.

"В нынешнее трудное время мы должны поддерживать друг друга, а в социальных сетях быть внимательными и относиться критично к источнику информации", — советует департамент.