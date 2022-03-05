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  • Полиция: распространяемые в соцсетях сообщения о нападениях по национальному признаку — ложь!

Полиция: распространяемые в соцсетях сообщения о нападениях по национальному признаку — ложь!

Politseikoer Sharky vabariigi aastapäeva paraadil ФОТО: Pilt videost

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что якобы в последние дни в Эстонии происходили нападения на людей на национальной почве.

Департамент полиции и погранохраны на своей странице в Фейсбуке обращает внимание жителей Эстонии на то, что все эти сообщения не соответствуют действительности.

"Цель создателей такой ложной информации – расколоть местных жителей и уменьшить наше чувство безопасности", — отмечает полиция.

"В нынешнее трудное время мы должны поддерживать друг друга, а в социальных сетях быть внимательными и относиться критично к источнику информации", — советует департамент.

Некоторые советы:

- в социальных сетях подавайте жалобы (рапорты) на ложную информацию и блокируйте такие сообщения;

- передавайте информацию о таких сообщениях веб-полицейским;

- поддерживайте достоверные источники, распространяйте проверенную информацию;

- если вы критикуете информацию, иллюстрируйте скриншотом, а не ссылкой;

- поддерживайте и цените свободную прессу;

- если видите, что кому-то нужна помощь, сразу звоните на 112.

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