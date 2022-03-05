Видео ⟩ Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си. Что делать? Видео-инструкция
В пятницу 4 марта Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си.
В пятницу 4 марта Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си.
В ведомстве утверждают, что материалы нашего сайта содержат "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни".
Мы подготовили видео-инструкцию, как обойти блокировки.