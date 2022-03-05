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  • Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си. Что делать? Видео-инструкция

Видео ⟩ Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си. Что делать? Видео-инструкция

ФОТО: BBC News

В пятницу 4 марта Роскомнадзор заблокировал сайт Русской службы Би-би-си.

В ведомстве утверждают, что материалы нашего сайта содержат "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни".

Мы подготовили видео-инструкцию, как обойти блокировки.

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