Разведка Эстонии: Россия продолжает интенсивные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины

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Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают интенсивные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Как правило, авиация и артиллерия бьют по целям в городах, которые либо находятся на линии наступления, либо окружены: например, в Киеве, Чернигове, Харькове и Мариуполе.

В упомянутых населенных пунктах атаки против гражданской инфраструктуры носят ярко выраженный характер. ВС РФ также применяют высокоточное оружие, однако имеются четкие признаки того, что запасы таких боеприпасов ограничены. Ситуация со снабжением наступающих группировок остается плачевной.

Они еще не успели получить значительных пополнений. Со всей России, в том числе и с Дальнего Востока, поступают сведения о формировании новых подразделений и их переброске на Украину. Также имеется информация о больших потерях ранеными и убитыми, тела погибших ввозят в Россию.

Сильнее остальных пострадали части быстрого реагирования ВС РФ – подразделения воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназа. В частности, подразделения псковской 76-й воздушно-десантной дивизии понесли большие потери под Киевом, а части 2-й отдельной бригады специального назначения (ГРУ) под Харьковом.

Возможное оглашение военного положения в РФ становится злободневной темой – этот шаг позволил бы применять репрессивные меры в отношении недовольных войной. Он также упростил бы ввод в бой подразделений, укомплектованных военнослужащими срочной службы и резервистами.

На оккупированных Россией территориях для консолидации инфопространства запущено российское телевидение и радио. Вооруженные силы Республики Беларусь (ВС РБ) в боевых действиях не замечены, однако Белоруссия остается плацдармом для нанесения ракетных ударов и работы российской авиации. РБ воздерживается от враждебной риторики в отношении Украины.

Киевское направление (Север)

Наступление ведут батальонный тактические группы (БТГ) частей Восточного военного округа (ВВО, Дальний Восток) и подразделения воздушно-десантных войск. По сравнению с последними двумя сутками продвижение российских войск вглубь территории Украины было минимальным.

Сосредоточение сильной ударной группировки на северо-западе и севере от Киева свидетельствует о подготовке большого наступления, однако реализация этих планов осложнена несколькими факторами.

В частности, перемещению войск мешает слаборазвитая дорожная сеть и сложный ландшафт. Распутица не позволяет совершать обходные маневры и разворачивать подразделения в боевые порядки, поэтому возникают пробки.

Колонны растянулись на многие километры и их передвижение возможно только по шоссе. В течение последних суток украинцы вели бои местного значения, а также предприняли несколько атак на колонны ВС РФ.

Черниговско-киевское направление (Северо-Восток)

Наступление ведут БТГ Центрального военного округа. Насколько известно, ВС РФ не добились значительных успехов, эта группировка по-прежнему не готова к блокированию Киева с восточного направления. Продвижение затруднено факторами, которые справедливы для северной группировки.

Харьковское направление (Восток)

Наступление ведут БТГ Западного военного округа и Северного флота. Харьков остается под ударами российской артиллерии, от чего страдает гражданская инфрасктрутура. Окружение города пока не подтверждается.

Рубеж Донецк – Луганск

Наступление ведут части 8-й общевойсковой армии Южного военного округа и приданные ей 1-й и 2-й армейские корпуса ДНР. В течение последних 48 часов бои на этом направлении ужесточились, однако, насколько известно, вооруженные силы Украины (ВСУ) от линии разграничения не отошли. В последние сутки шли бои в районе Волновахи. Мариуполь продолжает оставаться в окружении.

Крымское направление (Юг)

Наступление ведут БТГ Южного военного округа и воздушно-десантных войск, их также поддерживают части Росгвардии. ВС РФ добились частичного контроля над Херсоном, в городе устанавливается оккупационная администрация. Имеются слухи о формировании марионеточного правительства по аналогии с властями так называемых Донецкой и Луганской народных республик.