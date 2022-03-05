Российские автобусные фирмы доставляют в Эстонию полные автобусы пассажиров

В автобусе, остановившемся в Раквере и направлявшемся в Санкт-Петербург, было всего несколько пассажиров. Водитель автобуса, не пожелавший назвать свое имя, рассказал, что, когда он ехал в Таллинн, из Санкт-Петербурга выехали одновременно два автобуса. Водитель автобуса подсчитал, что всего в двух машинах находилось около 90 пассажиров. "Самолеты-то не летают", — сказал он. Больше говорить он не захотел.

Российские автобусные компании, которые ездят Эстонию, отдают дань памяти известному певцу Георгу Отсу, используя его имя на своих машинах.

В автобусной компании Lux Express ранее сообщили Postimees, что после прекращения авиасообщения между Европой и Россией на маршруте возник большой наплыв пассажиров. «С 26 февраля спрос вырос скачкообразно. Раньше из Санкт-Петербурга в Эстонию было три-четыре ежедневных рейса, а теперь их число выросло до шести, и в зависимости от дня мы будем совершать какие-то дополнительные рейсы».