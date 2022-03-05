Путин: все идет по плану, уничтожение военной инфраструктуры Украины практически завершено
Операция в Украине идет по плану, по графику, все, как запланировал российский Генштаб, заявил Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
По словам российского президента, задачей российской армии в Украине было уничтожение ее военной инфраструктуры, и эта часть операции, по его мнению, "фактически завершена".
Он также заверил, что молодых призывников и призванных из запаса на военные сборы не планируется привлекать к участию в боевых действиях в Украине.
Другие тезисы Путина:
- О введении в России военного положения: "Военное положение вводится в стране в соответствии с законом по указу президента, и он должен быть подтвержден решением Совета Федерации в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет".
- О бесполетной зоне над Украиной: "Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих".
- Об антироссийских санкциях: "Это способ ведения борьбы сродни с объявлением войны". "Россия в условиях санкций Запада будет развивать внутренние авиаперевозки и строить свои самолеты".
- Об иностранных наемниках в Украине: "Мы фиксируем там наличие боевиков с Ближнего Востока, из некоторых европейских стран. Мы знаем, речь их слышим в эфире. Применяют джихад-мобили".
- О "бендеровцах": "К сожалению, эти бандиты и неонацисты людей не жалеют. Расстреливают даже своих военнослужащих, которые не хотят оказывать вооруженного сопротивления. Такие факты у нас тоже есть. Националисты эти, бендеровцы расстреливают своих военнослужащих. Там почти в каждую более-менее часть внедрены эти националисты по несколько десятков человек и действуют именно таким жёстким образом".