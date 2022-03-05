Владимир Путин ФОТО: Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Операция в Украине идет по плану, по графику, все, как запланировал российский Генштаб, заявил Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

По словам российского президента, задачей российской армии в Украине было уничтожение ее военной инфраструктуры, и эта часть операции, по его мнению, "фактически завершена".

Он также заверил, что молодых призывников и призванных из запаса на военные сборы не планируется привлекать к участию в боевых действиях в Украине.

Другие тезисы Путина:

- О введении в России военного положения: "Военное положение вводится в стране в соответствии с законом по указу президента, и он должен быть подтвержден решением Совета Федерации в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет".

- О бесполетной зоне над Украиной: "Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих".

- Об антироссийских санкциях: "Это способ ведения борьбы сродни с объявлением войны". "Россия в условиях санкций Запада будет развивать внутренние авиаперевозки и строить свои самолеты".

- Об иностранных наемниках в Украине: "Мы фиксируем там наличие боевиков с Ближнего Востока, из некоторых европейских стран. Мы знаем, речь их слышим в эфире. Применяют джихад-мобили".