KESKPÄEVATUND ⟩ "Запад переоценил влияние олигархов на Путина"

В начале программы Прийт Хыбемяги сказал, что каждый человек является кузнецом своей судьбы и своего счастья, и тот, кто не борется за свою свободу, ее и не заслуживает. Он добавил, что именно такая борьба происходит в Украине, на глазах всего мира, и хотя война продолжается уже больше недели, особых успехов Россия не добилась.

По словам Хыбемяги, мировая реакция на войну в Украине была очень бурной. «Российская экономика, которая не смогла самостоятельно произвести ни приличных автомобилей, ни мобильных телефонов - и даже их истребители наполовину из Франции - оказалась под беспрецедентным давлением».

Айнар Рууccаар отметил, что большая часть российских авиакомпаний только что заменила свой флот и арендовала самолеты у ирландской компании, которая теперь хочет забрать их обратно. Затем Хыбемяги уточнил, что на самом деле в свое время российские авиакомпании были вынуждены взять все свои самолеты в одном месте и у этой компании, и никто не выиграл от сделки.

«Если внутренних рейсов не будет, российским чиновникам придется начать путешествовать по стране на поезде, и на то, чтобы добраться из одного места в другое, могут уйти недели».

По словам Хельдура Меэритса, санкции, введенные против России, ударят и по всему остальному миру, но он выживет.

Айнар Рууссаар поинтересовался, когда в России может образоваться критическая масса людей, которые заставят государство изменить свою политику. Он сказал, что хотя, по официальным данным, россияне поддерживают войну в Украине, к этим опросам нельзя относиться серьезно, поскольку в России больше не проводятся независимые опросы общественного мнения.

Говоря об ограничениях, Хыбемяги также указал на то, что большая их часть направлена ​​против близких родственников или олигархов Путина, но анализ показывает, что олигархи больше не имеют доступа к Путину и не могут каким-либо образом влиять на него. «Путин изолировал себя как физически, так и морально. Кажется, война — это то, чего российский президент всегда хотел».