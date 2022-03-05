KESKPÄEVATUND ⟩ "Запад переоценил влияние олигархов на Путина"
В эфире программы Keskpäevatund ("Полуденный час") на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Айнар Рууcсаар и Хельдур Меэритс обсудили введенные против России санкции.
В эфире программы Keskpäevatund ("Полуденный час") на радио Kuku Прийт Хыбемяги, Айнар Рууcсаар и Хельдур Меэритс обсудили введенные против России санкции.
В начале программы Прийт Хыбемяги сказал, что каждый человек является кузнецом своей судьбы и своего счастья, и тот, кто не борется за свою свободу, ее и не заслуживает. Он добавил, что именно такая борьба происходит в Украине, на глазах всего мира, и хотя война продолжается уже больше недели, особых успехов Россия не добилась.
По словам Хыбемяги, мировая реакция на войну в Украине была очень бурной. «Российская экономика, которая не смогла самостоятельно произвести ни приличных автомобилей, ни мобильных телефонов - и даже их истребители наполовину из Франции - оказалась под беспрецедентным давлением».
Айнар Рууccаар отметил, что большая часть российских авиакомпаний только что заменила свой флот и арендовала самолеты у ирландской компании, которая теперь хочет забрать их обратно. Затем Хыбемяги уточнил, что на самом деле в свое время российские авиакомпании были вынуждены взять все свои самолеты в одном месте и у этой компании, и никто не выиграл от сделки.
«Если внутренних рейсов не будет, российским чиновникам придется начать путешествовать по стране на поезде, и на то, чтобы добраться из одного места в другое, могут уйти недели».
По словам Хельдура Меэритса, санкции, введенные против России, ударят и по всему остальному миру, но он выживет.
Айнар Рууссаар поинтересовался, когда в России может образоваться критическая масса людей, которые заставят государство изменить свою политику. Он сказал, что хотя, по официальным данным, россияне поддерживают войну в Украине, к этим опросам нельзя относиться серьезно, поскольку в России больше не проводятся независимые опросы общественного мнения.
Говоря об ограничениях, Хыбемяги также указал на то, что большая их часть направлена против близких родственников или олигархов Путина, но анализ показывает, что олигархи больше не имеют доступа к Путину и не могут каким-либо образом влиять на него. «Путин изолировал себя как физически, так и морально. Кажется, война — это то, чего российский президент всегда хотел».
По словам Хельдура Меэритса, многие из олигархов после инцидента с Ходорковским поняли, что с Путиным не сладить, и теперь оказались между двух огней — Путин с одной стороны и западные санкции с другой.