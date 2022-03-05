Кто спасет Владимира Зеленского?
- Зеленский едва избежал покушения на убийство
- Какой он - герой нашего времени?
- Что ждет молодого президента?
Кто он — герой сегодняшнего дня? Какими качествами он должен обладать? Это — мужчина, женщина, ребенок? В нынешнюю эпоху интернета, когда весь мир целые дни проводит в социальных сетях, которые вызывают зависть и ревность, значимым становится абсолютно все. Но если вдруг наступает реальность, как российско-украинская война, то все тучи обрушиваются на землю: вся эта мишура теряет значение, пишет Postimees.