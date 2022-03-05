Кто спасет Владимира Зеленского?

Владимир Зеленский. ФОТО: GENYA SAVILOV

Как может быть возможным, когда люди, одетые как мы, вдруг оказываются в мире, который мы видели только в исторических фильмах про войну: бомбы, кровь, трупы, бегство в панике? Пообещавший украинцам новую надежду и цивилизованное будущее молодой президент вдруг оказался вместе со своей страной в войне. Словно машина времени прокрутила стрелки на 70 лет назад.

Как описать Владимира Зеленского — вот в чем вопрос? Можно ли назвать его героем или время еще не пришло? Когда в 2019 году Зеленский узнал о результатах президентских выборов, он сказал: «Я никогда вас не подведу. И хотя я еще не президент, как гражданин Украины я могу сказать всем постсоветским странам: „Смотрите на нас! Все возможно!”»

Владимир Зеленский. ФОТО: Markiv Mykhailo

В тот момент он имел в виду, прежде всего, победу нового над старым и поражение коррумпированной государственной системы. «Но Бог пришел, чтобы тебя защитить», - писал Таммасаре, хотя в «Праве и справедливости» контекст цитаты был иным, эта фраза очень подходит, чтобы описать сегодняшние дни в жизни Зеленского. Вместе в женой Аленой (44), с которой в следующем году он отметит 20-летие свадьбы, он ушел в Украине в подполья. Предположительно, у них двое детей: Александра (17) и Кирилл (17), которые вынуждены скрываться вместе с матерью.

Владимир Зеленский. ФОТО: SERGEI SUPINSKY

«Я — мишень номер один, - сказал президент в начале войны. - Моя семья — мишень номер два». И это не громкие слова, это — реальность. По данным британской газеты The Times, в течение последней недели Зеленский трижды избежал покушения на убийство. «Я не паникую и не плачу. Я спокона и уверена. Мои дети смотрят на меня. Я с ними. И мой муж рядом. И с вами», - написала Алена Зеленская после первой атаки на Украину в социальных сетях. Она подбадривала Украину и назвала свой народ сильной и единой армией. А Владимир Зеленский продолжил официальным заявлением, в котором призвал президента Путина к диалогу и попросил о помощи у западных стран. Все эти брендовые и хорошо сидящие костюмы, надетые на лидеров крупных стран, к которым Зеленский протянул руки, вдруг стали такой мелочью.

Конечно, герои у каждого свои. Особенно во время войны. Один считает, что герой — это тот, кто до последней капли крови боролся с врагом. Другой считает героем того, кто смотрит на свою оккупированную строну через окно поезда и считает, что поступил правильно, поскольку смог уберечь ее от еще большего кровопролития.