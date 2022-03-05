Тартуский депутат едет к границе с Украиной, чтобы доставить в Эстонию пятерых беженцев
Депутат горсобрания Тарту, фольклорист и писатель Лооне Отс и ее муж Мярт Отс, который работает генеральным директором Департамента конкуренции, в субботу утром на микроавтобусе отправились в сторону украинско-польской границы, взяв с собой гуманитарную помощь беженцам войны, пострадавшим от российского вторжения. Около 17 часов они подъезжали к литовско-польской границе, еще не зная точно, на какой погранпункт направятся, пишет Tartu Postimees.