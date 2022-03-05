Тартуский депутат едет к границе с Украиной, чтобы доставить в Эстонию пятерых беженцев

Отс сказала, что идея помочь беженцам возникла в пятницу. «Это стало ясно, когда мы увидели по телевизору прибывающих в Эстонию плачущих женщин с детьми. Мы подумали, что у нас есть возможность внести свой вклад, — сказала она. — Мы решили по-быстрому выехать и привезти как можно больше людей, чтобы им не пришлось плакать там на границе».

Отс также отметила, что у нее есть знакомые в Одессе, в непосредственной близости от очагов войны, которым она с самого начала войны предлагала, что если ситуация станет плохой, им будет предоставлено жилье в Эстонии. Знакомые не соглашались покидать свои дома в надежде, что ситуация улучшится.

«Как раз сейчас, когда мы с мужем решили, что поедем, пришло письмо из Одессы, что положение сейчас настолько плохое, что они хотят выслать свою дочь и дочь сестры — чтобы хотя бы молодые люди могли спастись от войны», - объяснила она.

В субботу днем ​​Отс узнала, что девушки отправились на поезде для военных беженцев во Львов. По первоначальному плану они должны были добраться до места назначения уже в субботу утром, но из-за того, что поезда переполнены людьми, условия плохие, а поезд время от времени останавливается, они все еще были в пути.

Отс признала, что в данный момент они не могут ни на что точно рассчитывать. Например, пока нет информации о том, где они смогут встретиться со знакомыми. Пограничный переход Перемышль возле Львова переполнен. Поэтому эстонцы изначально переночуют в Люблине, откуда до пограничных постов примерно одинаковое расстояние.

Где бы они, наконец, ни встретились, Отс предложит возможность транспорта еще троим беженцам войны, потому что в микроавтобусе много свободных мест - специально для этой поездки была взята машина большего размера. Отс подчеркнула, что компания, предоставившая им автомобиль, не брала за это плату. «Приятно видеть дружбу, готовность к сотрудничеству и доброту эстонского народа».