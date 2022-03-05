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  • Международная федерация гимнастики отстранила россиян даже от нейтральных соревнований

Международная федерация гимнастики отстранила россиян даже от нейтральных соревнований

TRT02: MISS VALENTINE VENEMAA KOONDIS:TARTU, EESTI, 19FEB09 - Venemaa koondise iluvõimlejad Miss Valentine'i eeltrennis. sa/Foto SILLE ANNUK POSTIMEES ФОТО: Sille Annuk / Tartu Postimees

Международная федерация гимнастики сообщила, что запрещает спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях.

О решении сообщается на домашней странице FIG. Хотя изначально Федерация гимнастики решила, что российских и белорусских спортсменов можно допустить до соревнований под нейтральным флагом, то теперь санкции ужесточили. Помимо спортсменов, запрет распространяется на чиновников и судей. Санкции продлятся вплоть до особого распоряжения.

FIG назвала это решение мерой предосторожности для сохранения целостности гимнастики как вида спорта и для обеспечения безопасности всех спортсменов. Кроме того, Федерация хочет показать свое неприятие всех форм насилия.

Это значит, что спортсмены России и Белоруссии не смогут принять участие в проходящем в Баку чемпионате мира 10 – 13 марта.

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