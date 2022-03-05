Международная федерация гимнастики отстранила россиян даже от нейтральных соревнований
Международная федерация гимнастики сообщила, что запрещает спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях.
Международная федерация гимнастики сообщила, что запрещает спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях.
О решении сообщается на домашней странице FIG. Хотя изначально Федерация гимнастики решила, что российских и белорусских спортсменов можно допустить до соревнований под нейтральным флагом, то теперь санкции ужесточили. Помимо спортсменов, запрет распространяется на чиновников и судей. Санкции продлятся вплоть до особого распоряжения.
FIG назвала это решение мерой предосторожности для сохранения целостности гимнастики как вида спорта и для обеспечения безопасности всех спортсменов. Кроме того, Федерация хочет показать свое неприятие всех форм насилия.
Это значит, что спортсмены России и Белоруссии не смогут принять участие в проходящем в Баку чемпионате мира 10 – 13 марта.