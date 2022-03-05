ФОТО ⟩ В Мариуполе погиб 18-месячный ребенок
В Мариуполе сегодня погиб 18-месячный ребенок Кирилл Яцко, который был ранен в результате ракетного обстрела российских войск.
Фотограф Associated Press Евгений Малолетка заснял родителей мальчика Марину и Федора Яцко, спешащих с ребенком в больницу, где медперсонал пытался спасти мальчику жизнь. Он не выжил.
Портовый город Мариуполь на Азовском море находится в осаде, потому что российские войска хотят использовать его в качестве плацдарма для объединения сил из южного Крыма и восточного Донбасса. Мариуполь с населением 450 000 человек уже несколько дней находится под постоянным огнем, без воды и электричества.
Сегодня планировалась эвакуация мирных жителей Мариуполя и соседнего города Волноваха, но, по заявлению украинских властей, Россия не соблюдала объявленное ею же перемирие, и эвакуация была остановлена. Сегодня вечером Россия объявила о продолжении атаки.