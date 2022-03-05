Федор Яцко с сыном Кириллом в больнице. ФОТО: Evgeniy Maloletka/Scanpix

В Мариуполе сегодня погиб 18-месячный ребенок Кирилл Яцко, который был ранен в результате ракетного обстрела российских войск.

Фотограф Associated Press Евгений Малолетка заснял родителей мальчика Марину и Федора Яцко, спешащих с ребенком в больницу, где медперсонал пытался спасти мальчику жизнь. Он не выжил.

Врачи не смогли спасти жизнь ребенка. ФОТО: Evgeniy Maloletka/Scanpix

ФОТО: Evgeniy Maloletka/Scanpix

ФОТО: Evgeniy Maloletka/Scanpix

Ребенок не выжил. ФОТО: Evgeniy Maloletka/Scanpix

Портовый город Мариуполь на Азовском море находится в осаде, потому что российские войска хотят использовать его в качестве плацдарма для объединения сил из южного Крыма и восточного Донбасса. Мариуполь с населением 450 000 человек уже несколько дней находится под постоянным огнем, без воды и электричества.