Парламентарии Эстонии, Латвии и Литвы выступили с заявлением в поддержку Украины
Комиссий по делам ЕС парламентов Эстонии, Латвии и Литвы выступили с заявлением в поддержку Украины.
Комиссий по делам ЕС парламентов Эстонии, Латвии и Литвы выступили с заявлением в поддержку Украины.
Делегации Эстонии, Латвии и Литвы, принимающие участие в пленарном заседании комиссий национальных парламентов ЕС по делам Европейского союза (COSAC), приняли совместное заявление, в котором призывают дать Украине перспективу членства в ЕС и найти общий способ, как облегчить украинским беженцам доступ к рынку труда, образованию и врачебной помощи. Также они призывают Россию и Беларусь создать гуманитарные коридоры для безопасного передвижения гражданского населения и гуманитарной помощи.
«Мы, представляя комиссии по делам Европейского союза парламентов Эстонии, Литвы и Латвии:
От имени делегации Эстонии заявление подписала член комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Маргит Сутроп. В делегацию также входят члены комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза Тармо Круузимяэ, Анти Пооламетс, Рийна Сиккут, и Тимо Суслов.