Шесть пунктов: Джонсон подготовил план действий по Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план действий по Украине и призвал международное сообщество присоединиться к нему.
Джонсон постарается объединить международное общество, чтобы новыми и согласованными усилиями прервать развязанную Москвой войну, и поэтому в воскресенье изложит план из шести пунктов, передает Rus.TVNET.
"В дни с момента вторжения России в Украину мы видим небывалую волну международного осуждения со всего мира", - отмечается в заявлении.
Надо добиться, чтобы начатая президентом России Владимиром Путиным агрессия потерпела неудачу, планирует сообщить Джонсон, добавив, что "недостаточно выражения поддержки в рамках установленного международного порядка, мы должны защищать его от происходящих попыток переписать эти правила военной силой".
В понедельник на Дауниг-стрит Джонсон встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте с целью обсудить, как это намерение превратить в согласованную кампанию солидарности с Украиной.
В свою очередь, во вторник у Джонсона будут переговоры с лидерами так называемой Вишеградской четверки - Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.
"Это страны, которые уже сами чувствуют гуманитарный кризис, который стремительно охватывает европейский континент", - отметил британский премьер-министр, ссылаясь на тысячи жителей Украины, которые покидают страну, сбегая от войны.
План из шести пунктов выглядит следующим образом: