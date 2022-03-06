Шесть пунктов: Джонсон подготовил план действий по Украине

Джонсон постарается объединить международное общество, чтобы новыми и согласованными усилиями прервать развязанную Москвой войну, и поэтому в воскресенье изложит план из шести пунктов, передает Rus.TVNET.

"В дни с момента вторжения России в Украину мы видим небывалую волну международного осуждения со всего мира", - отмечается в заявлении.

В нем говорится, что "страны по всему миру установили пакет крупнейших санкций всех времен для одной из крупных экономик".

Надо добиться, чтобы начатая президентом России Владимиром Путиным агрессия потерпела неудачу, планирует сообщить Джонсон, добавив, что "недостаточно выражения поддержки в рамках установленного международного порядка, мы должны защищать его от происходящих попыток переписать эти правила военной силой".

В понедельник на Дауниг-стрит Джонсон встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте с целью обсудить, как это намерение превратить в согласованную кампанию солидарности с Украиной.

В свою очередь, во вторник у Джонсона будут переговоры с лидерами так называемой Вишеградской четверки - Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

"Это страны, которые уже сами чувствуют гуманитарный кризис, который стремительно охватывает европейский континент", - отметил британский премьер-министр, ссылаясь на тысячи жителей Украины, которые покидают страну, сбегая от войны.

Джонсон объявил лидерам стран, что международное сообщество должно объединиться в плане действий из шести пунктов.

План из шести пунктов выглядит следующим образом: