Вывезенные из Украины дети уже едут в Эстонию

Волонтер Меэлис Вялимяэ сообщил на своей странице в Facebook, что большие спасательные автобусы доставляют сотни людей в расположенный в нескольких десятках километров от пограничного пункта Центр для беженцев. «Все прибывающие женщины и дети, от малышей до бабушек. Когда мы приехали на место, в штабе сказали, что в центр направляется 300 000 человек», — написал Вялимяэ.

Вялимяэ объяснил, что там много эстонцев: кто в штабе, кто на площади, кто доставляет людей на автобусе.

В пять утра прибывшие из Ярвамаа микроавтобус и легковой автомобиль двинулись в сторону Пайде. Там трое взрослых и шестеро детей.

Вялимяэ пояснил, что водители автобусов рано утром стараются отдохнуть после долгой поездки, чтобы при необходимости снова двинуться в путь, но не могут заснуть из-за сильных эмоций.