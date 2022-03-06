Вывезенные из Украины дети уже едут в Эстонию
Колонна из 12 автобусов, которая вчера рано утром выехала из Тюри, сегодня ночью добралась до Центра беженцев, который находится вблизи погранпункта Медыка - Шегини, пишет портал Järva Teataja.
Колонна из 12 автобусов, которая вчера рано утром выехала из Тюри, сегодня ночью добралась до Центра беженцев, который находится вблизи погранпункта Медыка - Шегини, пишет портал Järva Teataja.
Волонтер Меэлис Вялимяэ сообщил на своей странице в Facebook, что большие спасательные автобусы доставляют сотни людей в расположенный в нескольких десятках километров от пограничного пункта Центр для беженцев. «Все прибывающие женщины и дети, от малышей до бабушек. Когда мы приехали на место, в штабе сказали, что в центр направляется 300 000 человек», — написал Вялимяэ.
Вялимяэ объяснил, что там много эстонцев: кто в штабе, кто на площади, кто доставляет людей на автобусе.
В пять утра прибывшие из Ярвамаа микроавтобус и легковой автомобиль двинулись в сторону Пайде. Там трое взрослых и шестеро детей.
Вялимяэ пояснил, что водители автобусов рано утром стараются отдохнуть после долгой поездки, чтобы при необходимости снова двинуться в путь, но не могут заснуть из-за сильных эмоций.
«Заранее извиняюсь за слова, которые буду использовать далее. Для меня в эстонском языке самое ужасное слово „värdjas“ (ублюдок — прим.ред.), и ты, Владимир Путин, самый ублюдочный из ублюдков. Дебил, приди посмотри в глаза этим детям!» - эмоционально завершил Вялимяэ описание утренних событий.