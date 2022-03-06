Visa и MasterCard прекращают работу в России

"С этого момента Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все операции в ближайшие дни", - говорится в сообщении Visa.

"Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard", - сообщила, в свою очередь, Mastercard.

Сбербанк, крупнейший банк РФ, пояснил, что это решение не повлияет на работу карт Visa и Mastercard внутри страны. Они будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России - снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах (на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК).

"Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены. Мы рекомендуем россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты)", - заявил Сбербанк.