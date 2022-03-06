У финнов в России застряли инвестиции на сотни миллионов евро
У финнов в России застряли инвестиции на сотни миллионов евро. Основные потери ждут финских инвесторов из-за общего ухудшения ситуации на рынке, пишет портал YLE.
У финнов в России застряли инвестиции на сотни миллионов евро. Основные потери ждут финских инвесторов из-за общего ухудшения ситуации на рынке, пишет портал YLE.
Иностранный капитал и иностранные инвестиции сейчас застряли в России. Российские власти запретили вывод денег за рубеж. Только малые финские инвесторы вложились в российские компании на сотни миллионов евро.
Вероятнее всего, вкладчики так и не получат свои деньги. Ценные бумаги и акции обесценены, курс рубля упал, государственные российские облигации имеют низший кредитный рейтинг.
По подсчетам издания HS(siirryt toiseen palveluun), в России застряли инвестиции около 80 тысяч финских вкладчиков. Только у клиентов крупнейшего банка Финляндии OP в Россию вложено более 100 миллионов евро. В банке говорят, что невозможно предсказать, будут ли эти деньги когда-либо получены обратно.
В то же время у основных финских пенсионных фондов почти нет вложенных в Россию средств. Их доля постоянно уменьшалась после аннексии Крыма и введения западных санкций. У Varma вообще нет прямых инвестиций, и лишь небольшая доля через биржевые инвестиционные фонды. В Ilmarinen и Elo в Россию вложено всего 0,2 процента средств – в основном в российские гособлигации. У Ilmarinen в денежном эквиваленте эта сумма составялет 130 миллионов евро.