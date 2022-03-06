У финнов в России застряли инвестиции на сотни миллионов евро

Иностранный капитал и иностранные инвестиции сейчас застряли в России. Российские власти запретили вывод денег за рубеж. Только малые финские инвесторы вложились в российские компании на сотни миллионов евро.

Вероятнее всего, вкладчики так и не получат свои деньги. Ценные бумаги и акции обесценены, курс рубля упал, государственные российские облигации имеют низший кредитный рейтинг.

По подсчетам издания HS(siirryt toiseen palveluun), в России застряли инвестиции около 80 тысяч финских вкладчиков. Только у клиентов крупнейшего банка Финляндии OP в Россию вложено более 100 миллионов евро. В банке говорят, что невозможно предсказать, будут ли эти деньги когда-либо получены обратно.