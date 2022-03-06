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В пожаре погибла женщина

Спасатели. ФОТО: Mailiis Ollino

Сегодня, 6 марта, в 05.42 в Центр тревоги поступило сообщение, что на острове Рухну горит открытым огнем одноэтажный деревянный дом. 

Прибывшие на Рухну спасатели сразу же приступили к работам по тушению и в это же время вблизи дома нашли пожилую владелицу дома с ожогами. К сожалению, реанимировать ее не удалось, она скончалась. 

Пожар был потушен в 7.54, пожар уничтожил дом. Спасатели ранее установили в этом доме датчик дыма. Был ли он до сих пор в доме и что стало причиной пожара будет выяснено в ходе расследования. 

Спасательный департамент напоминает, что работающий дымовой датчик помогает обнаружить пожар в начальной стадии и дает возможность безопасно покинуть здание. 

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