В пожаре погибла женщина

Прибывшие на Рухну спасатели сразу же приступили к работам по тушению и в это же время вблизи дома нашли пожилую владелицу дома с ожогами. К сожалению, реанимировать ее не удалось, она скончалась.

Пожар был потушен в 7.54, пожар уничтожил дом. Спасатели ранее установили в этом доме датчик дыма. Был ли он до сих пор в доме и что стало причиной пожара будет выяснено в ходе расследования.