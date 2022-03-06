Средняя зарплата в Таллинне на 500 евро выше, чем в Ида-Вирумаа
Наибольшую среднюю брутто-зарплату в 2021 году получали жители Таллинна и Харьюского уезда, а наименьшую - острова Хийумаа и Выруского уезда.
Наибольшую среднюю брутто-зарплату в 2021 году получали жители Таллинна и Харьюского уезда, а наименьшую - острова Хийумаа и Выруского уезда.
Средняя брутто-зарплата в Эстонии составила в 2021 году 1548 евро в месяц. Зарплату выше среднего получали только жители Таллинна (1744), Харьюского уезда (1508 евро без учета Таллинна) и Тартуского уезда (1550 евро), выясняется из данных Департамента статистики, передает rus.err.ee.
В остальных 13 уездах зарплата была ниже среднего по Эстонии.
Выше 1300 евро зарплата была только в Ляэнемаа (1308) и Ярвамаа (1340), а от 1200 до 1300 евро получали жители Вильяндимаа (1285), Рапламаа (1277), Пярнумаа (1280), Пылвамаа (1207), Ида-Вирумаа (1202), Сааремаа (1247), Ляэне-Вирумаа (1256), Валгамаа (1205) и Йыгевамаа (1241).