Средняя зарплата в Таллинне на 500 евро выше, чем в Ида-Вирумаа

Средняя брутто-зарплата в Эстонии составила в 2021 году 1548 евро в месяц. Зарплату выше среднего получали только жители Таллинна (1744), Харьюского уезда (1508 евро без учета Таллинна) и Тартуского уезда (1550 евро), выясняется из данных Департамента статистики, передает rus.err.ee.

В остальных 13 уездах зарплата была ниже среднего по Эстонии.