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Средняя зарплата в Таллинне на 500 евро выше, чем в Ида-Вирумаа

Евро. ФОТО: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Наибольшую среднюю брутто-зарплату в 2021 году получали жители Таллинна и Харьюского уезда, а наименьшую - острова Хийумаа и Выруского уезда.

Средняя брутто-зарплата в Эстонии составила в 2021 году 1548 евро в месяц. Зарплату выше среднего получали только жители Таллинна (1744), Харьюского уезда (1508 евро без учета Таллинна) и Тартуского уезда (1550 евро), выясняется из данных Департамента статистики, передает rus.err.ee.

В остальных 13 уездах зарплата была ниже среднего по Эстонии. 

Выше 1300 евро зарплата была только в Ляэнемаа (1308) и Ярвамаа (1340), а от 1200 до 1300 евро получали жители Вильяндимаа (1285), Рапламаа (1277), Пярнумаа (1280), Пылвамаа (1207), Ида-Вирумаа (1202), Сааремаа (1247), Ляэне-Вирумаа (1256), Валгамаа (1205) и Йыгевамаа (1241).

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