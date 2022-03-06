Антивоенная конференция в Вильнюсе: “Закрыть небо над Украиной”

Нужно сделать все возможное, чтобы помочь Украине выстоять в войне и найти практические решения по противодействию властям России - таким был лейтмотив антивоенной конференции, которая состоялась 5 марта в Вильнюсе. На мероприятии, которое организовал Форум свободной России, выступило около 20 общественных деятелей из России, Беларуси и Литвы.

Призыв к НАТО закрыть небо над Украиной

Открывая конференцию, сооснователь Форума свободной России Иван Тютрин назвал происходящее в Украине трагедией и полномасштабной войной. “Мы с коллегами по форуму подумали, что было бы правильно собраться и обсудить текущий момент, последствия происходящего и, конечно, найти практические решения: будь то координация помощи украинским беженцам или координация действий российской и белорусской оппозиции по давлению на путинский режим”.

Первым с докладом выступил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, который сейчас находится в Киеве. Он подробно рассказал о текущей военной ситуации в Украине, выразил восхищение стойкостью украинцев и уверенно заявил, что Украина победит. “Я даже не ожидал, что все так будет. В страну вернулось около 70 тысяч мужчин, чтобы защищать ее. В эти дни самые длинные очереди были у военкоматов: люди становились в них, чтобы записаться в тероборону”.

Говоря о том, что нужно украинцам и чем может помочь российская диаспора, Пономарев назвал приоритетом убеждение западного сообщества в необходимости создать бесполетную зону над Украиной. Страны НАТО отвергают эту идею, агрументируя свой отказ тем, что это будет означать прямой вооруженный конфликт с Россией. "Я считаю, что в эту точку надо бить, - уверен Пономарев. - Американское руководство воспринимает это решение как опасное, но нужно учитывать ситуацию с украинскими АЭС. Вводя бесполетную зону, вы защищаете жизни европейцев, жизни ваших людей”.

О необходимости закрыть небо над Украиной говорил и российский оппозиционер Гарри Каспаров. “Нужно говорить о спасении жизней украинцев, которые дорого платят за ошибки Запада и медлительность НАТО в решении о бесполетной зоне над Украиной, - считает он. - Если небо закроют, то я сомневаюсь, что российские власти найдут летчиков, готовых выйти в небо и встретить самую мощную авиацию в мире”. По его мнению, Запад должен предпринять решительные шаги в противодействии России.

Этот тезис поддерживает и российский общественный деятель Евгения Чирикова. “Украина отдувается за нас всех. Наша задача - сделать все возможное, чтобы Украина получала нормальное ПВО, нормальные истребители, и закрыть небо над Украиной. Украинская диаспора в Эстонии обратилась с петицией создать бесполетную зону над Украиной”, - рассказала Чирикова.

"Бороться внутри России с помощью информации"

Рассуждая о способах противодействия режиму Владимира Путина внутри России, Евгения Чирикова отметила, что не стоит полагаться на общественный протест, ведь наиболее активных или посадили, или убили, или выдавили из страны. “Сейчас все усилия надо направить на прорыв информационной блокады, - считает она. - Распространяйте листовки, распространяйте информацию как угодно. Они заблокировали Facebook - так нужно создать миллион сайтов, которые заблокировать будет уже не так просто”.