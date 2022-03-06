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Посол Эстонии покинул Украину: безопасных мест в стране не осталось

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск. ФОТО: Madis Veltman

Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, после начала военных действий переместившийся из Киева во Львов, сегодня покинул Украину. Кууск отправляется в Таллинн, где продолжит выполнять свои рабочие обязанности. В связи с военными действиями сильно затруднена возможность посла осуществлять дипломатическую работу в Украине и напрямую общаться с украинскими ведомствами и властями. Из-за войны ситуация в Украине продолжает оставаться очень опасной.

«Учитывая оценки опасности Эстонии и союзников и ограниченные возможности работы в Украине, сегодня мы приняли решение временно продолжить мою работу вне Украины. Украина находится в состоянии войны с Россией и безопасных мест в стране не осталось. Обдуманным решением было покинуть зону риска. Всем остальным рекомендую то же самое: рассмотреть вопрос о необходимости оставаться в Украине и по возможности покинуть страну», — сказал Кууск.

Посол планирует вернуться в Украину при первой возможности.

«В Таллинне мы обсудим с МИД планы дальнейших шагов и то, как мы можем лучше всего поддержать Украину. Моя цель – как можно скорее вернуться в Украину. Небольшая, но очень дееспособная часть нашей команды продолжает работу в Киеве», — добавил посол Кууск.

Министерство иностранных дел призывает всех граждан Эстонии, находящихся в Украине, при первой возможности покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России МИД рекомендует полностью избегать поездок в Украину. Граждан Эстонии, пребывающих в Украине, настоятельно просят регистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел или по телефону +372 53019999.

Также МИД просит не ждать эвакуации, в данный момент гражданам Эстонии необходимо самостоятельно покинуть страну. Воздушное пространство закрыто, и необходимо выехать на запад, используя наземный транспорт. МИД рекомендует использовать страны-члены ЕС для пересечения границы.

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