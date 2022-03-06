Посол Эстонии покинул Украину: безопасных мест в стране не осталось

«Учитывая оценки опасности Эстонии и союзников и ограниченные возможности работы в Украине, сегодня мы приняли решение временно продолжить мою работу вне Украины. Украина находится в состоянии войны с Россией и безопасных мест в стране не осталось. Обдуманным решением было покинуть зону риска. Всем остальным рекомендую то же самое: рассмотреть вопрос о необходимости оставаться в Украине и по возможности покинуть страну», — сказал Кууск.

Посол планирует вернуться в Украину при первой возможности.

«В Таллинне мы обсудим с МИД планы дальнейших шагов и то, как мы можем лучше всего поддержать Украину. Моя цель – как можно скорее вернуться в Украину. Небольшая, но очень дееспособная часть нашей команды продолжает работу в Киеве», — добавил посол Кууск.

Министерство иностранных дел призывает всех граждан Эстонии, находящихся в Украине, при первой возможности покинуть страну и вернуться в Эстонию. В связи с военными действиями России МИД рекомендует полностью избегать поездок в Украину. Граждан Эстонии, пребывающих в Украине, настоятельно просят регистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел или по телефону +372 53019999.