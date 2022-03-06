Посол Эстонии покинул Украину: безопасных мест в стране не осталось
Посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, после начала военных действий переместившийся из Киева во Львов, сегодня покинул Украину. Кууск отправляется в Таллинн, где продолжит выполнять свои рабочие обязанности. В связи с военными действиями сильно затруднена возможность посла осуществлять дипломатическую работу в Украине и напрямую общаться с украинскими ведомствами и властями. Из-за войны ситуация в Украине продолжает оставаться очень опасной.