Заключенный Тартуской тюрьмы ударил самодельным ножом двух сокамерников
В Тартуской тюрьме в понедельник заключенный ударил двух сокамерников самодельным ножом, их жизни вне опасности, пишет Postimees.
В Тартуской тюрьме в понедельник заключенный ударил двух сокамерников самодельным ножом, их жизни вне опасности, пишет Postimees.
В тюрьме пострадавшим была оказана первая помощь, в стационарном лечении они не нуждались. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного производства, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас.
По словам советника по связям с общественностью Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ, тюрьма тщательно расследует каждый случай даже малейшего подозрения в насилии.
«К сожалению, мы не можем дать содержательные комментарии по поводу возбужденного уголовного дела. Хотя администрация тюрьмы работает над предотвращением конфликтных ситуаций между заключенными, к сожалению, это не всегда удается», — сказала Сихтмяэ.
По данным Postimees, на сокамерников напал пожизненный заключенный Энрико Нурме, отбывающий наказание за изнасилование двух женщин и убийство одного мужчины. Для удара он использовал острый инструмент, сделанный из ложки. Одного заключенного он ударил инструментом в камере, а другого — в коридоре тюрьмы.