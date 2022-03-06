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  • Заключенный Тартуской тюрьмы ударил самодельным ножом двух сокамерников

Заключенный Тартуской тюрьмы ударил самодельным ножом двух сокамерников

Тартуская тюрьма. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В Тартуской тюрьме в понедельник заключенный ударил двух сокамерников самодельным ножом, их жизни вне опасности, пишет Postimees.

В тюрьме пострадавшим была оказана первая помощь, в стационарном лечении они не нуждались. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного производства, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Кайри Кюнгас.

По словам советника по связям с общественностью Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ, тюрьма тщательно расследует каждый случай даже малейшего подозрения в насилии.

«К сожалению, мы не можем дать содержательные комментарии по поводу возбужденного уголовного дела. Хотя администрация тюрьмы работает над предотвращением конфликтных ситуаций между заключенными, к сожалению, это не всегда удается», — сказала Сихтмяэ.

По данным Postimees, на сокамерников напал пожизненный заключенный Энрико Нурме, отбывающий наказание за изнасилование двух женщин и убийство одного мужчины. Для удара он использовал острый инструмент, сделанный из ложки. Одного заключенного он ударил инструментом в камере, а другого — в коридоре тюрьмы.

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