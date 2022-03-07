Нефть выросла до рекордных $139 за баррель из-за возможного запрета поставок в США из РФ

Соединенные Штаты вместе с союзниками в Европе активно обсуждают возможность отказа от импорта российской нефти, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC.

Вашингтон может пойти на эмбарго и без участия европейских союзников, сообщили два источника агентства Bloomberg. В то же время решения по этому вопросу еще не принято, передает «Интерфакс».

Палата представителей Конгресса изучает возможность разработки законопроекта о запрете импорта российской нефти, сообщила спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

На Россию приходится примерно 3% импорта нефти в США, показывают официальные американские данные.

На фоне заявлений из Вашингтона фьючерсы на нефть Brent выросли в начале торгов в понедельник на 18% и в один из моментов превысили $139 за баррель. На 7:30 МСК цена контрактов составляет около $129 за баррель.