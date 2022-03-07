В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий ответил на вопросы, связанные с обвинениями в адрес Украины в разработке оружия массового поражения, с влиянием исхода войны в Украине на степень защищенности Эстонии и с другими темами.
Студия Postimees ⟩ Грецкий: если Украина не победит, риски для безопасности Эстонии возрастут многократно
- Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО получают от США «зеленый свет» для отправки истребителей в Украину, и что США и союзники усиливают оборонную поддержку украинского государства. В самой ближайшей перспективе это должно повлечь отправку в Украину из Польши имеющихся на вооружении польской армии самолетов, вместо которых США помогут Польше получить новые истребители, однако за этими поставками ожидается в дальнейшем и множество других. Насколько это решение, с вашей точки зрения, усилит боевой потенциал украинской армии, и насколько раздражающим сигналом оно послужит для Москвы? Может ли она квалифицировать его как военное участие НАТО в боевых действиях в Украине?
- Это сложно трактовать как военное участие Америки в этом конфликте. Байден ведет себя очень осторожно, всерьез воспринимает все то, что раздается из Кремля, все заявления оттуда. Что касается экономических санкций – то здесь, что называется, полный вперед; что же до прямого военного вмешательства Америки в конфликт, то все время говорится, что его не будет. Тут речь только о поставке истребителей, если таковая произойдет; причем это устаревшие самолеты «МиГ», которые остаются у Польши, и вместо которых Америка Польше что-то, конечно, предложит. Если эти поставки начнутся, это может стать меняющим ситуацию фактором; если на земле украинской армии удается перехватывать инициативу и отбивать массированные наступления и артобстрелы, то в воздухе господствует российская авиация. Если там появится конкуренция, то, во-первых, и потери российской армии могут возрасти, и в целом весь этот наступательный порыв со стороны Кремля выдохнется.
- Вчера крупные российские информагентства сообщили о том, что в Украине проводились работы по созданию ядерного оружия. Агентства опубликовали свои сообщения со ссылкой на источники в спецведомствах, от которых якобы стало известно, что Украина тайно проводила ядерную программу с 1994 года, и активизировала работы в ее рамках в 2014 году. В этих сообщениях говорилось, что ядерное, а также биологическое оружие могло появиться у Украины уже через несколько месяцев. Российская пропаганда придумывает все более и более фантастичные обоснования для начала войны с Украиной в силу того, что в изначальные, как ей кажется, люди поверили недостаточно, и нужно пытаться все время подпитывать население новыми легендами?
- Действительно, изначальный нарратив – о том, что в Киеве нацисты, фашисты, и сейчас будет проведена специальная операция, которая не займет много времени – уже не работает, всему этому нет никаких подтверждений, прошло уже десять дней, и никаких фашистов-нацистов вроде как и не показывают, и у людей, у населения России могут появиться сомнения в том, что же происходит на самом деле. Не случайно закрывают и изолируют российское информационное пространство, чтобы не было никакой альтернативной информации, никаких альтернативных нарративов и источников, чтобы держать людей в оцепенении. Теперь предлагается такая вот история по поводу пятнадцати лабораторий, в которых разрабатывалось биологическое оружие, причем все они почему-то стояли по периметру украинских границ, что звучит как абсурд, потому что не совсем понятно, зачем ставить такие опасные объекты на границе. Что касается ядерного оружия, то его просто нельзя создать, не привлекая к процессу внимания, потому что для этого нужны установки для обогащения урана. Их просто своими руками где-то в гараже не построить. Это технологии, которые нужно взять у других стран. Украина не занималась разработкой ядерного оружия.
- О том, что войну против Украины начал Путин, а не русский народ, сказал вчера глава МВД Эстонии Кристиан Яани, комментируя вопрос появления в социальных сетях ложной информации о якобы происходящих в Эстонии нападениях на людей на национальной почве. Яани сказал, что война в Украине общество Эстонии не раскалывает, потому что у подавляющего большинства людей в этом обществе, вне зависимости от национальности, одинаковое отношение к происходящему. Яани сказал, что за распространением этой ложной информации о нападениях стоит режим Путина, который намерен расколоть эстонское общество и уменьшить чувство безопасности среди жителей Эстонии. У распространителей этих сообщений действительно есть надежда на то, что удастся вызвать какие-то столкновения и панику, или же эти провокаторы действуют в обычном инерционном режиме, просто потому что у них такая работа...
- Если отмотать пленку истории на 15-20 лет назад, то можно будет увидеть, что такие действия совершались Россией в отношении соседей достаточно часто. Русскоязычные местные сообщества воспринимались как инструмент внешней политики. Сейчас, как мне кажется, возможностей для таких манипуляций куда меньше, потому что, например, у русскоязычных жителей Балтийских стран выросли дети, которые являются билингвами, одинаково хорошо говорящими и на своем родном языке, и на госязыке страны, в которой живут. У них есть несколько каналов для получения информации, в отличие от старших поколений, представители которых часто получают информацию только на русском языке. Поэтому я, конечно, сохранял бы в этом вопросе бдительность, но ситуация уже не настолько напряженная в сравнении с той, что была 15 лет назад.
- Канцлер министерства обороны Эстонии Кусти Сальм сказал вчера, что в настоящее время Эстонии не угрожает военное нападение по нескольким причинам. Во-первых, большая часть российских войск, находившихся прямо на границе с Эстонией, была выведена в Украину, и там именно эти подразделения понесли огромные потери. Также повышено присутствие и боеготовность сил НАТО в Эстонии и на восточном крыле в целом. Сальм особо отметил, что 2000 британских военных приданы в распоряжение Сил обороны Эстонии, что свидетельствует о большом доверии к Силам обороны Эстонии. Вы разделяете ощущение канцлера Сальма, что непосредственной военной угрозы для Эстонии прямо сейчас от России не исходит?
- Я думаю, что его ощущения очень реалистичны, но нужно учитывать один очень важный фактор. Этот фактор – исход военных действий в Украине. Если российская армия потерпит поражение, то оно будет чувствительным, и военное командование будет стремиться разделить бремя унижения с политическим руководством страны. Ни о каком новом нападении не будет идти и речи. Если же исход будет другим, пусть в это и не хотелось бы верить, то тогда все оценки ситуации будут другими. Тогда угроза безопасности Балтийских стран возрастет многократно.
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