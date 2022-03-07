Студия Postimees ⟩ Грецкий: если Украина не победит, риски для безопасности Эстонии возрастут многократно

- Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО получают от США «зеленый свет» для отправки истребителей в Украину, и что США и союзники усиливают оборонную поддержку украинского государства. В самой ближайшей перспективе это должно повлечь отправку в Украину из Польши имеющихся на вооружении польской армии самолетов, вместо которых США помогут Польше получить новые истребители, однако за этими поставками ожидается в дальнейшем и множество других. Насколько это решение, с вашей точки зрения, усилит боевой потенциал украинской армии, и насколько раздражающим сигналом оно послужит для Москвы? Может ли она квалифицировать его как военное участие НАТО в боевых действиях в Украине?

- Это сложно трактовать как военное участие Америки в этом конфликте. Байден ведет себя очень осторожно, всерьез воспринимает все то, что раздается из Кремля, все заявления оттуда. Что касается экономических санкций – то здесь, что называется, полный вперед; что же до прямого военного вмешательства Америки в конфликт, то все время говорится, что его не будет. Тут речь только о поставке истребителей, если таковая произойдет; причем это устаревшие самолеты «МиГ», которые остаются у Польши, и вместо которых Америка Польше что-то, конечно, предложит. Если эти поставки начнутся, это может стать меняющим ситуацию фактором; если на земле украинской армии удается перехватывать инициативу и отбивать массированные наступления и артобстрелы, то в воздухе господствует российская авиация. Если там появится конкуренция, то, во-первых, и потери российской армии могут возрасти, и в целом весь этот наступательный порыв со стороны Кремля выдохнется.

- Вчера крупные российские информагентства сообщили о том, что в Украине проводились работы по созданию ядерного оружия. Агентства опубликовали свои сообщения со ссылкой на источники в спецведомствах, от которых якобы стало известно, что Украина тайно проводила ядерную программу с 1994 года, и активизировала работы в ее рамках в 2014 году. В этих сообщениях говорилось, что ядерное, а также биологическое оружие могло появиться у Украины уже через несколько месяцев. Российская пропаганда придумывает все более и более фантастичные обоснования для начала войны с Украиной в силу того, что в изначальные, как ей кажется, люди поверили недостаточно, и нужно пытаться все время подпитывать население новыми легендами?