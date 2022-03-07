США дали странам НАТО «зеленый свет» на поставки Украине истребителей. Насколько раздражающим сигналом это решение окажется для России? Об этом и многом другом ведущий Павел Соболев побеседует в студии с приглашенным научным сотрудником Международного центра обороны и безопасности Игорем Грецким.
Студия Postimees ⟩ Зачем Россия обвинила Украину в тайной разработке ядерного оружия?
Зачем Россия обвинила Украину в тайной разработке ядерного оружия?
- Российские государственные СМИ обвинили Украину в тайной разработке ядерного оружия. Зачем российская пропаганда выдумывает все новые и новые причины, якобы ставшие поводом для вторжения в Украину? Потому что в заявленные прежде мало кто поверил?
- Visa и Mastercard объявили о том, что приостанавливают деятельность в России. Чем это чревато для россиян, который торопятся сейчас уехать из РФ, опасаясь превращения страны в подобие КНДР?
- По всей России вчера прошли акции протеста против войны, сопровождавшиеся арестами сотен людей. Насколько широки сейчас среди населения России поддержка военных действий российской армии в Украине и, напротив, их осуждение?
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