Студия Postimees ⟩ Зачем Россия обвинила Украину в тайной разработке ядерного оружия?

- Российские государственные СМИ обвинили Украину в тайной разработке ядерного оружия. Зачем российская пропаганда выдумывает все новые и новые причины, якобы ставшие поводом для вторжения в Украину? Потому что в заявленные прежде мало кто поверил?

- Visa и Mastercard объявили о том, что приостанавливают деятельность в России. Чем это чревато для россиян, который торопятся сейчас уехать из РФ, опасаясь превращения страны в подобие КНДР?

- По всей России вчера прошли акции протеста против войны, сопровождавшиеся арестами сотен людей. Насколько широки сейчас среди населения России поддержка военных действий российской армии в Украине и, напротив, их осуждение?