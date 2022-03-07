На начавшейся неделе в школах продолжится экспресс-тестирование

По оценке Министерства образования и науки, регулярное экспресс-тестирование в общеобразовательных и профессионально-технических школах по-прежнему играет важную роль в обеспечении их безопасной работы, а в нынешние непростые времена еще более важно предоставить учащимся контактное обучение.

С ноября прошлого года Министерство образования и науки регулярно снабжает школы экспресс-тестами. Кризисный руководитель Министерства образования и науки Райн Санник заявил, что остатки тестов сейчас, когда начинается новая поставка, в школах разные.

«Есть учебные заведения, в которых тестов хватит на несколько недель после каникул, а есть и такие, в которых они закончились», - сказал Санник. По его словам, в рамках тендера, проведенного Государственным центром опорных услуг, дополнительные тесты должны были поставить к началу марта. «К сожалению, один из участников тендера оспорил его результаты и поэтому еще невозможно заключить договор. Надеемся, что в ближайшее время спор разрешится, и в конце следующей недели тесты можно будет передать школам», - сказал он.

Поскольку экспресс-тестирование очень важно для обеспечения безопасности школ, Министерство образования и науки нашло выход, чтобы школьные семьи смогли тестироваться даже в тех случаях, когда запасов экспресс-тестов нет. Владельцы школ или школы могут сами при необходимости приобретать экспресс-тесты на срок до двух недель. Министерство компенсирует их стоимость.