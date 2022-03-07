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Блог ⟩ Двенадцатый день войны: Россия обещает открыть гуманитарные коридоры из Киева и еще трех городов

rus.postimees.ee
Двенадцатый день войны: Россия обещает открыть гуманитарные коридоры из Киева и еще трех городов
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Эвакуация из города Ирпень.
Эвакуация из города Ирпень. Фото: Aris Messinis

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий одиннадцатого дня войны, 6 марта.

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