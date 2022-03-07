Киев считает, что Россия искажает понятие «геноцид». В Гааге заслушают аргументы сторон

Какими могут быть последствия решения суда

Безусловно, это очень важный правовой вопрос. Такая манипуляция геноцидом оскорбительна для настоящих жертв геноцида, говорит эксперт. Она подрывает задачи конвенции о геноциде, принятой в 1948 году в ходе Нюрнбергского трибунала. Решение суда о временных мерах станет авторитетной юридической дискредитацией всех аргументов России. Смысл будет заключаться в судебной фиксации определенной ситуации и фактов для привлечения государства к международной ответственности.

Международная правовая ответственность может быть политической (принесение извинений, восстановление ситуации до той, какой она была) и материальной - сейчас, например, Уганда должна заплатить Конго деньги по решению суда, и, скорее всего, заплатит, объясняет эксперт. Санкции - это тоже форма международной ответственности.

Каковы шансы на исполнение Россией решения суда

В Международном суде уже давно тянется другой спор Украины с Россией - он находится на стадии рассмотрения по существу. Там тоже были приняты временные ограничительные меры, но Россия их сейчас нарушила.

Митинг в поддержку Украины в Вашингтоне Фото: Reuters

Украина жалуется на нарушение Россией конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации на территории Крыма и нарушение конвенции против финансирования терроризма на территории Донбасса.

Но эти конвенции не являются центральными в противостоянии России и Украины, отмечает эксперт. А спор об аннексии Крыма международный суд в Гааге рассмотреть не может, для этого требуется согласие обеих сторон.

Кто представляет стороны в международном суде ООН

В составе международного суда в Гааге есть российский судья - Кирилл Геворгян (муж актрисы Марины Нееловой), он до 2024 года занимает пост вице-председателя суда.

Постоянного члена суда от Украины в действующем составе судей нет, в таких случаях государство-участника представляет судья ad hoc (судья в конкретном деле). В споре с Россией о конвенции о геноциде украинским судьей избран президент Гаагской академии международного права, почетный профессор Сорбонны Ив Доде.

Представляют Россию в этом суде не генпрокуратура как в ЕСПЧ, а МИД.

Как прогнозирует эксперт по международному праву, попросивший об анонимности, российская делегация или не явится на заседание и трансляция будет демонстрировать пустую скамью, либо представитель России будет выступать с пропагандистскими заявлениями.

Российскую делегацию в Международном суде, по сведениям источника Би-би-си, уже покидают зарубежные и российские советники.

Несколько дней назад делегацию покинул, написав открытое письмо, и французский адвокат Ален Пелле, который до 23 февраля занимал пост представителя России в Международном суде и других международных трибуналах ООН. Он, в частности, представлял Россию в деле об обвинениях Грузии в нарушении Россией международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. (Международный суд дело рассматривать не стал).