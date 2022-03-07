Фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича во время акции в поддержку Украины

Сообщается, что фанаты решили сделать это во время акции в поддержку Украины.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.