«Гражданин М»: война в Украине глазами спасшего свою семью в 2014 году украинского беженца

Что царило в общественном сознании украинцев за несколько недель до начала массивных бомбардировок? Каково теперь отношение украинцев к России и Западу? Как беженцы преодолевают трудности адаптации в чужой стране? Каковы надежды украинцев на будущее в час страшных испытаний? Об этом будет вестись разговор с гостем передачи.

Переросшая 24 февраля 2022 года в широкомасштабную агрессию путинской России против Украины война началась в 2014 году, когда открыто поддерживаемые Россией сепаратисты предприняли попытку отколоть от Украины силой Донецкую и Луганскую области. В итоге часть этих областей оказалась вне контроля Киева и установилась существовавшая до начала крупных сражений линия фронта, над которой в течение почти восьми лет летали снаряди и пули. Крым был незаконно аннексирован Россией. Сотни тысяч жителей восточной Украины бежали уже в 2014 году в поисках мирной жизни, некоторые из них прибыли в Эстонию.