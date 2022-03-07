В среду состоится акция в память жертв мартовской бомбардировки и войны в Украине

На улице Харью будет установлена светозвуковая инсталляция, напоминающая об ужасах бомбардировок городов. Организаторы просят взять с собой свечи и зажигалки (некоторое количество есть у организаторов).

Вечером, 9 марта 1944 года советская авиация осуществила бомбардировку Таллинна. В ходе двух волн атак было разрушено 1549 зданий и 3350 зданий получили повреждения. Это составляло около трети жилых помещений в Таллинне того времени. Около 20 000 таллинцев остались без крова. Сгорел национальный символ – театр «Эстония», особенно сильно пострадал старый город в районе улицы Харью. В ходе бомбардировок погибли 554 гражданина Эстонии.