Украина остановит экспорт некоторых продуктов питания. В том числе соли

В частности, правительство решило прекратить экспорт говядины и живых коров, субпродуктов из говядины, а также ржи, овса, гречки, проса и соли, говорится в публичном сообщении.

Кроме того, в сообщении указано, что экспорт таких продуктов как рожь, кукуруза, курятина, яйца и масло допустим только с разрешения Министерства экономики.