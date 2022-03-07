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Украина остановит экспорт некоторых продуктов питания. В том числе соли

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Украина остановит экспорт некоторых продуктов питания. В том числе соли
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Украинские беженцы.
Украинские беженцы. Фото: KAI PFAFFENBACH

Украина прекратит экспорт отдельных продуктов питания, решило в воскресенье правительство Украины. Решение принято в связи с ростом опасений по поводу нехватки продуктов питания в стране, сообщает RUS TVNET со ссылкой на CNN.

В частности, правительство решило прекратить экспорт говядины и живых коров, субпродуктов из говядины, а также ржи, овса, гречки, проса и соли, говорится в публичном сообщении.

Кроме того, в сообщении указано, что экспорт таких продуктов как рожь, кукуруза, курятина, яйца и масло допустим только с разрешения Министерства экономики.

Из-за войны поставка товаров осложнена в магазины по всей стране. С продолжением военных действий поставка продуктов может осложниться еще больше.

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