Украина прекратит экспорт отдельных продуктов питания, решило в воскресенье правительство Украины. Решение принято в связи с ростом опасений по поводу нехватки продуктов питания в стране, сообщает RUS TVNET со ссылкой на CNN.
Украина остановит экспорт некоторых продуктов питания. В том числе соли
Украина остановит экспорт некоторых продуктов питания. В том числе соли
В частности, правительство решило прекратить экспорт говядины и живых коров, субпродуктов из говядины, а также ржи, овса, гречки, проса и соли, говорится в публичном сообщении.
Кроме того, в сообщении указано, что экспорт таких продуктов как рожь, кукуруза, курятина, яйца и масло допустим только с разрешения Министерства экономики.
Из-за войны поставка товаров осложнена в магазины по всей стране. С продолжением военных действий поставка продуктов может осложниться еще больше.
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