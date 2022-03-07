По оценкам экспертов, Европа при большом желании сможет пережить следующую зиму без российского газа, поскольку вторжение Путина в Украину заставляет Европу резко повышать свою энергетическую безопасность и снижать свою зависимость от российского газа. В настоящее время газовые хранилища Европы заполнены на 28%, что достаточно для этой зимы, пишет Postimees.
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По оценкам экспертов, Европа способна пережить и следующую зиму без российского газа
По оценкам экспертов, Европа способна пережить и следующую зиму без российского газа
ЕС в настоящее время работает над мерами по снижению своей зависимости от российской энергетики, в то время как несколько европейских стран, включая Германию, крупнейшую экономику, пересматривают свою стратегическую энергетическую политику, чтобы снизить уязвимость своей энергетической безопасности.
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