По оценкам экспертов, Европа способна пережить и следующую зиму без российского газа

По оценкам экспертов, Европа при большом желании сможет пережить следующую зиму без российского газа, поскольку вторжение Путина в Украину заставляет Европу резко повышать свою энергетическую безопасность и снижать свою зависимость от российского газа. В настоящее время газовые хранилища Европы заполнены на 28%, что достаточно для этой зимы, пишет Postimees.