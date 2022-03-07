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По оценкам экспертов, Европа способна пережить и следующую зиму без российского газа

Эркки Эрилайд
По оценкам экспертов, Европа способна пережить и следующую зиму без российского газа
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Трубы для подземного хранилища газа.
Трубы для подземного хранилища газа. Фото: Ints Kalnins

По оценкам экспертов, Европа при большом желании сможет пережить следующую зиму без российского газа, поскольку вторжение Путина в Украину заставляет Европу резко повышать свою энергетическую безопасность и снижать свою зависимость от российского газа. В настоящее время газовые хранилища Европы заполнены на 28%, что достаточно для этой зимы, пишет Postimees.

ЕС в настоящее время работает над мерами по снижению своей зависимости от российской энергетики, в то время как несколько европейских стран, включая Германию, крупнейшую экономику, пересматривают свою стратегическую энергетическую политику, чтобы снизить уязвимость своей энергетической безопасности.

По словам члена правления Energy Partners Марко Алликсона, были составлены различные анализы выживания без российского газа следующей зимой, но ясно, что потребление газа в Европе должно снизиться по сравнению с сегодняшним днем, чтобы справиться без российского газа

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