Коронавирус выявлен у 1394 жителей Эстонии, шестеро скончались

По состоянию на утро 7 марта, в больницах находится 637 пациентов с коронавирусом. Из них 281 человек нуждается в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 180 человек, или 64,1% не были вакцинированы, а 101, или 35,9% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализированы были в среднем 1,9 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 6,0 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 65 новых историй болезни, из которых в 16 случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 33 пациента с симптомами COVID-19. Скончались шесть человек с коронавирусом: 59-летняя женщина, 80-летняя женщина, 81-летний мужчина, 84-летний мужчина, 85-летний мужчина и 96-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 214,7 вакцинированных человека в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 266,2 невакцинированных в день.

За сутки было введены 253 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 51 случае. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 434 175 человек. Среди всего населения Эстонии как минимум одной дозой вакцины привиты 63,2%.