Президент баскетбольного клуба BC Prometey Владимир Дубинский сообщил, что команда вышла из Лиги чемпионов и распущена.
Украинский клуб вышел из Лиги чемпионов и распустил команду: все средства направят на защиту страны
Украинский клуб вышел из Лиги чемпионов и распустил команду: все средства направят на защиту страны
«Дорогие друзья, фанаты и спонсоры клуба! В Украине сейчас ведется война. Мы приняли сложное, но я уверен, что правильное решение распустить команду и прервать свое участие в Лиге чемпионов. Сейчас все наши средства, возможности и силы направлены на защиту Украины. Мы поддерживаем армию и силы территориальной обороны. Мы обязательно победим! Все будет украинским. А все остальное уже позже», - написал он на своей странице в «Фейсбуке».
Клуб «Прометей» входит в число 16 лучших клубов Лиги чемпионов, занимая в группе К по итогам трех игр (две победы, одно поражение) второе место.
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