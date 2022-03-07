Украинский клуб вышел из Лиги чемпионов и распустил команду: все средства направят на защиту страны

«Дорогие друзья, фанаты и спонсоры клуба! В Украине сейчас ведется война. Мы приняли сложное, но я уверен, что правильное решение распустить команду и прервать свое участие в Лиге чемпионов. Сейчас все наши средства, возможности и силы направлены на защиту Украины. Мы поддерживаем армию и силы территориальной обороны. Мы обязательно победим! Все будет украинским. А все остальное уже позже», - написал он на своей странице в «Фейсбуке».