Интервью ⟩ Эндрю Вуд: закрытое небо помогло бы россиянам

- НАТО что-то проглядел еще прошлой весной, когда Россия начала стягивать войска к границам Украины?

- Да, я считаю, что странам НАТО, особенно некоторым из них, потребовалось время, чтобы они поняли цели и логику России. Многие страны предполагали, что россияне пытаются оказать влияние на Украину и в результате этого Украина должна будет признать те аспекты Минских договоренностей, которые работали бы в пользу россиян.

Многие люди на Западе, конечно, не ожидали, что сейчас начнется война. В странах НАТО найдется много тех, кто не верил в то, что вопрос намного шире. Они считали, что все дело в решении вопроса Донбасса или чего-то в этом роде.

- Когда они поверили, что Путин готовится к настоящей войне?

- Некоторые только 24 февраля. Они прятали голову в песок.